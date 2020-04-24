Как расползается коронавирус по Калужской области – графики

Как мы уже рассказывали, за последние сутки количество подтверждённых случаев коронавируса в Калужской области выросло на 14%. На данный момент зафиксировано уже 498 заражённых человек.
Больше всего случаев в Калуге, а также Боровске, Обнинске и Малоярославце. Не затронуты эпидемией только два района – Жиздринский и Куйбышевский. В Медынском был один пациент, но он уже вылечился.
В сумме по-прежнему вылечились 14 человек, умерли восемь.
Мы подготовили графики, на которых видно, как изменяется количество коронавирусных больных в Калужской области, сколько случаев выявляется каждый день, в каких районах сосредоточены зараженные.
Количество подтверждённых случаев коронавируса в Калужской области.
Новые случаи за сутки.
Распределение заболевших коронавирусом по районам Калужской области.
Тем временем
В Калужской области 626 человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Нарушителей наказывают по двум статьям. Подробности.
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