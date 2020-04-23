Как по дням меняется ситуация с коронавирусом в Калужской области – графики

Как мы уже рассказывали, к утру 23 апреля в Калужской области выявлено 437 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это на 17,5% больше, чем утром 22 апреля.
Больше всего новых случаев в Малоярославецком районе, Обнинске, Калуге и Боровском районе. Впервые COVID-19 подтверждён в Спас-Деменском районе.
Пока темпы прироста в нашем регионе не снижаются.
Мы подготовили графики, на которых видно, как изменяется количество коронавирусных больных в Калужской области, сколько случаев выявляется каждый день, в каких районах сосредоточены зараженные.
Количество подтверждённых случаев.
Новые случаи за сутки.
Распределение пациентов с COVID-19 по районам Калужской области.
Тем временем
Калугу зажимают с разных сторон: пропускную систему вводят ещё два соседних региона. Для каждого выхода необходимо получать разрешение. Подробности.
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