В Калужской области объяснили, почему так мало людей вылечилось от коронавируса

В Калужской области на данный момент известно о 330 случаях заражения коронавирусом. При этом вылечились девять человек, а умерли восемь. В региональном оперативном штабе пояснили такую статистику.

- Небольшое число вызвано в первую очередь тем, что для полного выздоровления требуется время, даже если заболевание протекало в легкой форме, - отмечают там. - Рост числа заболевания произошел не так давно, поэтому количество выздоровевших сейчас небольшое. Выписка проводится только после получения отрицательного анализа на коронавирусную инфекцию и полной уверенности в выздоровлении.

Напомним, из 313 пациентов с коронавирусом в Калужской области 208 сейчас остаются на домашнем карантине. У них нет никаких признаков болезни.

Тем временем

В Калуге ещё две больницы готовят для приёма больных коронавирусом. Стало известно, сколько коек и аппаратов ИВЛ есть в нашем регионе. Подробности.

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