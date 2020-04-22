Коронавирус в Калужской области, последние данные на 22 апреля: анализы взяли у 9929 человек

Как мы уже рассказывали, 21 апреля в Калужской области выявили 72 новых случая коронавируса. Больше всего заболевших в Калуге, Боровском районе и Обнинске. Общее количество заражений достигло 330. Восемь человек умерли, девять выздоровели. К вечеру эти данные не поменялись, сообщили KP40 в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

При этом стало известно, что на данный момент в нашем регионе обследовали на коронавирус 9929 человек. За последние сутки анализы взяли у 730 человек.

Лечение в больницах проходит 105 человек с подтвержденным COVID-19. Ещё 208 калужан не имеют симптомов и находятся дома.

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Тем временем

В Калужской области назвали основной путь заражения коронавирусом. Власти уверяют, что самоизоляция работает. Подробности.

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