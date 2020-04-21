В Калужской области назвали основной путь заражения коронавирусом

Как мы уже рассказывали, на 21 апреля в Калужской области подтверждено 330 случаев заражения коронавирусной инфекцией. К вечеру эти данные не поменялись. При этом в калужском оперативном штабе назвали основной путь заражения инфекцией COVID-19.

– Основной путь заражения населения в нашем регионе – это контакт внутри близкого круга людей, - говорится в сообщении оперштаба. - Это контакт с родственниками, друзьями, знакомыми. На данный момент у нас нет очагов, появившихся в результате пребывания в местах массового скопления людей, предприятиях, организациях. Это говорит о том, что сохранение режима самоизоляции является эффективной мерой противодействия распространению инфекции.

Напомним, режим самоизоляции действует в Калужской области с 31 марта. Нерабочими в России объявлены все дни до 30 апреля. При этом сейчас обсуждается продление такого режима на май.

Тем временем

В Калужской области оставшихся без работы жителей зовут бороться с коронавирусом. Санитарам обещают по 50 тысяч рублей. Подробности.

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