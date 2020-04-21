Режим самоизоляции собираются продлить

Режим самоизоляции в России может распространиться и на майские праздники, а также рабочие дни между ними. Это наиболее вероятный сценарий, который сейчас обсуждают федеральные власти, сообщило 20 апреля издание РБК со ссылкой на свои источники.

Если люди будут продолжать находиться дома, это поможет сдержать дальнейшую волну распространения коронавируса, пояснил один из собеседников федерального портала.

Напомним, в нынешнем году праздничными днями будут 1-5 и 9-11 мая.

Еще один сценарий - продление режима нерабочих недель до середины мая, говорит другой источник РБК, знакомый с ходом обсуждения вопроса. В случае негативного развития событий не исключено продление самоизоляции до 1 июня, добавляет он.

Напомним, в данный момент нерабочими объявлены все дни до 30 апреля. В Калужской области режим самоизоляции действует с 31 марта.

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