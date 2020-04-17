Калужская конькобежка вернулась из Индонезии спецрейсом и попала в двухнедельный карантин

Известная конькобежка из Калуги Анна ЧЕРНОВА в четверг, 17 апреля, вернулась в Россию из Индонезии спецрейсом, который возвращал граждан России на родину. За рубежом Анна проводила свой отпуск, но вынуждена была задержаться на Бали на две недели из-за отмены авиасообщения в условиях пандемии коронавируса.

- На Бали закрыты многие пляжи, многие заведения готовят еду на вынос, туристические места тоже закрыты для посещения, - рассказала KP40 Чернова. - Так как у нас были билеты компании Emirates, нам пришлось полностью купить новый билет на вывозной рейс, стоимость его 35 000 рублей. Почти полная посадка была в самолёте.

В российском аэропорту, куда прилетела Анна, были обеспечен особый контроль. Ближайшие две недели она проведёт в карантине.

- После приземления у нас у всех измерили температуру и после выпускали группами по 20 человек примерно через 15-20 минут, - рассказала спортсменка. - После прохождения паспортного контроля у нас снова измерили температуру, и мы заполняли анкеты. По прилету нас забрали в обсервацию на спортивную базу. Расселили по одному человеку, нельзя выходить никуда.

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