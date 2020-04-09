Названы пять стран, из которых калужане чаще всего возвращались во время эпидемии коронавируса

За две недели, с 24 марта по 6 апреля, в регионы центральной части России, без учета Москвы и Подмосковья, из других стран вернулись 13 778 человек.

Калужская область – одна из лидеров по количеству въехавших, сообщил в четверг, 9 апреля, федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

К нам за две недели возвратились 1118 человек из 51 страны.

Топ-5 стран, откуда вернулись жители области:

Таиланд - 202 (18,07%)

Доминиканская Республика - 82 (7,33%)

Армения - 65 (5,81%)

Куба - 63 (5,64%)

Украина - 63 (5,64%)

Напомним, с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключения составляют лишь полёты, связанные с вывозом россиян из других стран.

В Калуге на 9 апреля зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более полутора тысяч человек сидят на домашнем карантине.

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