Названы пять стран, из которых калужане чаще всего возвращались во время эпидемии коронавируса

За две недели, с 24 марта по 6 апреля, в регионы центральной части России, без учета Москвы и Подмосковья, из других стран вернулись 13 778 человек.
Калужская область – одна из лидеров по количеству въехавших, сообщил в четверг, 9 апреля, федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
К нам за две недели возвратились 1118 человек из 51 страны.
Топ-5 стран, откуда вернулись жители области:
Напомним, с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключения составляют лишь полёты, связанные с вывозом россиян из других стран.
В Калуге на 9 апреля зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более полутора тысяч человек сидят на домашнем карантине.
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