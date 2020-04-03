В Калуге выросло число людей с подозрением на коронавирус

За пятницу, 3 апреля, в Калужской области с 33 до 37 выросло число людей, которые сдали условно положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Их анализы направили на перепроверку в московскую лабораторию. Такие данные опубликовал врио губернатора Владислав ШАПША.

Подтвержденных случаев заражения у нас по-прежнему пять. Один из пациентов уже выписался из больницы.

Количество больных на карантине в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе в Калуге снизилось с 30 до 25. Эти калужане вернулись из других стран и имеют признаки болезни.

На обсервации находится 12 человек. Утром 3 апреля таких было 10.

Под наблюдением дома остается 2041 житель Калужской области. Сняты с наблюдения 1989 калужан.

Как мы уже рассказывали, часть калужских предприятий возобновит работу 6 апреля. Однако общепит и торговые центры будут закрыты как минимум до 12 апреля.

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