В Калуге 33 человека сдали положительные тесты на коронавирус

За ночь количество калужан, которые сдали условно положительный тест на коронавирус, выросло с 29 до 33. Такие данные в пятницу, 3 апреля, опубликовал врио губернатора Владислав ШАПША.

Анализы этих людей направили на перепроверку в московскую лабораторию.

Подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у нас по-прежнему пять. Один из пациентов уже выписался из больницы.

Количество больных на карантине в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе в Калуге осталось прежним - 30. Эти калужане вернулись из других стран и имеют признаки болезни.

На обсервации находится 10 человек.

Под наблюдением дома остаются 2259 жителей Калужской области. Сняты с наблюдения 1809 калужан.

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