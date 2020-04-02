В Калуге за день нашли 13 человек с подозрением на коронавирус

Вечером в четверг, 2 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусом в нашем регионе.

Подтвержденных случаев у нас по-прежнему пять.

Но за день число калужан, сдавших условно положительный тест на COVID-19, выросло с 16 до 29. Их анализы отправлены на перепроверку.

Количество пациентов на карантине в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе за день снизилось с 34 до 30.

На обсервацию попали девять человек.

Под наблюдением дома остаются 2259 жителей Калужской области. Утром таких было 2323.

Сняты с наблюдения 1809 калужан.

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