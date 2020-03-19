Пять самых нелепых фейков о коронавирусе

Коронавирус постепенно расползается по России. За последние сутки число заболевших выросло сразу на 35%.

При этом в социальных сетях и рассылках по Whatsapp и Viber появляется множество выдуманных историй. Самые нелепые из них в своем сообщении в «ВКонтакте» в четверг, 19 марта, даже опровергало правительство Калужской области.

Фейк №1. Ночью над городом будут летать вертолёты и распылять отраву, которая убьёт COVID-19.

Фейк №2. С 23:00 до 05:00 со спутника лазером будут измерять температуру, жителей просят выйти на балкон и поднять лоб к небу.

Фейк №3. После введения досрочных каникул во всех школах Калужской области родителей будут наказывать штрафами за появление детей в общественных местах.

Фейк №4. По Калуге ходят люди в медицинских и химических костюмах, заходят в квартиры и грабят.

Фейк №5. В полночь Москву полностью закроют для въезда и выезда.

А теперь к правдивой информации. В Калужской области создана горячая линия по ситуации с коронавирусом. Звонить можно с мобильного по телефону *040.

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Уважаемые читатели, а какие нелепые сообщения приходили вам? Расскажите в комментариях!