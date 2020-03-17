Новые случаи коронавируса зафиксированы в 15 регионах

За последние сутки в России зарегистрировано 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее количество заражённых в нашей стране достигло 114, рассказала 17 марта вице-премьер Татьяна Голикова. Как мы уже сообщали, 17 марта первый случай зарегистрирован в Калуге. А вот здесь врио губернатора Калужской области подробнее рассказал о заболевшем.

Кроме того, за день новые случаи заражения подтверждены в следующих регионах:

Четыре случая в Москве,

По два - в Самарской, Калининградской и Тверской областях,

По одному - в Московской, Тамбовской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской, Ярославской областях, Красноярском крае, Республиках Татарстан и Хакасия.

Из-за эпидемии коронавируса в Калуге отменяются все массовые мероприятия. Полный список мы собрали здесь.

Все школы Калужской области закрыты на две недели, решается вопрос о карантине в детских садах.

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