На четырех улицах Калуги отключили воду 3 ноября

Во вторник, 3 ноября, в Калуге отключили воду на четырех правобережных улицах. В зону отключения попали детский сад №67 и котельная на улице Ромодановские Дворики, сообщает городская управа.

Как пояснили в «Калугаоблводоканале», воды не будет в связи с проведением работ по замене аварийного участка трубопровода на улице Ромодановские Дворики у домов №64-68

Отключение холодного водоснабжения в Калуге 3 ноября 2020 года с 10:00 до 20:00:

ул. Ромодановские Дворики,

ул. Дачная,

ул. Выставочная,

ул. Одоевское шоссе д. 3, 5.

В то же время массовое отключение на Малинниках и Ольговке, которое должно было состояться 5 ноября, отменено.