В Калуге отменили массовое отключение воды

Как мы уже рассказывали, 5 ноября из-за работ по подключению водовода на Азаровском проезде в районе дома №40 к.2 в Калуге планировалось масштабное отключение воды.
Без холодного водоснабжения должны были остаться Малинники, Ольговка, Азаровский проезд и улица Путейская. В зону отключения попадали четыре детских сада, четыре больницы, четыре школы и котельная.
Однако утром во вторник, 3 ноября, городская управа сообщила об отмене запланированных работ.
- О дате работ будет сообщено позже, - говорится в уведомлении администрации города.
Тем временем
В Калуге перекресток Марата и Достоевского обезопасят новыми знаками. Подробности.
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