В Калуге отменили массовое отключение воды

Как мы уже рассказывали, 5 ноября из-за работ по подключению водовода на Азаровском проезде в районе дома №40 к.2 в Калуге планировалось масштабное отключение воды.

Без холодного водоснабжения должны были остаться Малинники, Ольговка, Азаровский проезд и улица Путейская. В зону отключения попадали четыре детских сада, четыре больницы, четыре школы и котельная.

Однако утром во вторник, 3 ноября, городская управа сообщила об отмене запланированных работ.

- О дате работ будет сообщено позже, - говорится в уведомлении администрации города.

Тем временем

В Калуге перекресток Марата и Достоевского обезопасят новыми знаками. Подробности.