В Калуге перекресток Марата и Достоевского обезопасят новыми знаками

В Калуге придумали, как обезопасить движение на перекрестке улиц Марата и Достоевского. Это одно из самых аварийных мест города.
На заседании комиссии по безопасности дорожного движения решили заменить на улице Марата перед пересечением с улицей Достоевского дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу» на дорожный знак 2.5 «Движение без остановки запрещено».
- Данный дорожный знак предусматривает обязательную остановку транспорта перед перекрестком согласно правилам дорожного движения РФ, - сообщили во вторник, 3 ноября, в управлении городского хозяйства Калуги. - При остановке водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге.
Как считают дорожники, при соблюдении требований дорожного знака «Движение без остановки запрещено», вероятность дорожно-транспортных происшествий сводится к минимуму или даже к нулю.
- Просим водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - говорится в сообщении управления городского хозяйства.
Типичное ДТП на данном перекрестке - тот, кто едет по Марата, не уступает дорогу машине, двигающейся по Достоевского.
Напомним, на соседнем перекрестке Достоевского и Рылеева такую же проблему большого количества ДТП попробовали решить осенью 2019 года с помощью лежачего полицейского. Но аварии все равно продолжают там происходить.
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