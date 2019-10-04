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Аварийный перекресток в Калуге успокоили «лежачим полицейским»

04.10.2019 12:44 12 2476 Дмитрий Ивьев
Аварийный перекресток в Калуге успокоили «лежачим полицейским»

Перекресток улиц Достоевского и Рылеева – один из самых аварийных в Калуге. Машины бьются здесь по несколько раз в месяц.

Типичная авария: водитель едет по Рылеева со стороны Дзержинского и не уступает дорогу тому, кто двигается по Достоевского со стороны Плеханова. Нередко после этого автомобили вылетали на тротуар, подвергая опасности жизни пешеходов.

Решить проблему данного перекрестка в Калуге решили с помощью «лежачего полицейского». Искусственную неровность и знаки установили на этой неделе.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто дороги
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