Аварийный перекресток в Калуге успокоили «лежачим полицейским»

Перекресток улиц Достоевского и Рылеева – один из самых аварийных в Калуге. Машины бьются здесь по несколько раз в месяц.
Типичная авария: водитель едет по Рылеева со стороны Дзержинского и не уступает дорогу тому, кто двигается по Достоевского со стороны Плеханова. Нередко после этого автомобили вылетали на тротуар, подвергая опасности жизни пешеходов.
Решить проблему данного перекрестка в Калуге решили с помощью «лежачего полицейского». Искусственную неровность и знаки установили на этой неделе.
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