Типичная авария попала на видео: две машины столкнулись в центре Калуги

На минувшей неделе очередная авария произошла на перекрёстке улиц Рылеева и Достоевского в Калуге. ДТП попало на запись видеорегистратора, ролик выложили в группе «Дорожный патруль - Калуга».
Авария была типичной для этого перекрёстка. Водитель авто, двигавшегося по Рылеева, не уступил дорогу машине, которая ехала по главной – улице Достоевского.
Несмотря на наличие знаков и нормальный обзор, машины бьются на этом перекрёстке едва ли не каждую неделю. Вероятно, некоторых автомобилистов смущает, что трёхполосная, на участке вдоль скверопарка, улица Рылеева может быть второстепенной по отношению к узкой улице Достоевского.
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