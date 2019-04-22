Типичная авария попала на видео: две машины столкнулись в центре Калуги

На минувшей неделе очередная авария произошла на перекрёстке улиц Рылеева и Достоевского в Калуге. ДТП попало на запись видеорегистратора, ролик выложили в группе «Дорожный патруль - Калуга».

Авария была типичной для этого перекрёстка. Водитель авто, двигавшегося по Рылеева, не уступил дорогу машине, которая ехала по главной – улице Достоевского.

Несмотря на наличие знаков и нормальный обзор, машины бьются на этом перекрёстке едва ли не каждую неделю. Вероятно, некоторых автомобилистов смущает, что трёхполосная, на участке вдоль скверопарка, улица Рылеева может быть второстепенной по отношению к узкой улице Достоевского.