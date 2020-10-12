В Калуге две легковушки столкнулись на аварийном перекрестке

Около 7:30 утра в понедельник, 12 октября, на перекрестке улиц Достоевского и Рылеева в Калуге столкнулись легковые автомобили «Форд» и «Опель».

По предварительным данным, водитель «Опеля» двигался по улице Рылеева и не уступил дорогу на перекрёстке. Однако точные обстоятельства происшествия будут выяснять инспекторы ГИБДД.

На дороге валяются передний бампер «Опеля» и мелкие осколки.

Движение на перекрестке не затруднено.

Один из самых аварийных перекрёстков Калуги - пересечение улиц Рылеева и Достоевского.

Проезжая часть усеяна осколками.

Водитель «Опеля» после столкновения проехал несколько десятков метров.

Отметим, что перекресток улиц Рылеева и Достоевского – один из самых аварийных в Калуге. Год назад ситуацию немного улучшил лежачий полицейский, установленный на Рылеева. Однако водители, двигающиеся по этой улице, всё равно часто не уступают дорогу тем, кто едет по Достоевского.

Похожая ситуация существует на соседнем перекрестке улиц Марата и Достоевского. Там дорогу не уступают те, кто едет по Марата. На днях там столкнулись две «Лады».

Некоторые наши читатели просят установить светофоры на данных перекрестках. Однако пока городские власти не озвучивали таких планов.

Нет пока и никакой новой информации о введении двухстороннего движения на улице Достоевского. Аналогично – с платной парковкой на Достоевского.

Тем временем

В центре Калуги столкнулись две маршрутки. Подробности.