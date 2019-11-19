У Калуги не хватает денег на введение платной парковки на Дзержинского и Достоевского

В бюджет Калуги на следующий год не заложили средств для введения платной парковки на улицах Достоевского и Дзержинского. В понедельник, 18 ноября, на заседании в городской думе об этом рассказал исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко.

При этом он уточнил, что при наличии финансирования платную парковку готовы внедрить. Стоимость одного паркомата, напомним, оценивается примерно в 700 тысяч рублей.

Также на этом мероприятии стало известно, что некий частный инвестор готов профинансировать создание платной парковки на улице Баумана. Городским чиновникам поручили проработать этот вопрос.

Что касается платной парковки на улице Суворова, то она должна заработать в течение ближайших двух недель.

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