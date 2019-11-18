Чиновники опровергли запуск платной парковки на Суворова

Днём в понедельник, 18 ноября, в социальных сетях появилось несколько сообщений калужан о том, что на улице Суворова уже заработала платная парковка. Однако в городской управе эту информацию опровергли.
- Парковки запущены в тестовом режиме, - рассказал исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - Производилась наладка программного обеспечения. Об официальном запуске парковочного платного пространства на улице Суворова сообщим заблаговременно.
Ранее, напомним, городские власти собирались сделать парковку на Суворова платной с 1 ноября. Однако к этой дате не успели нанести разметку и поставить соответствующие знаки. Новая дата пока не называется. Сообщалось только, что это должно произойти до конца года.
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