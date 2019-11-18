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Чиновники опровергли запуск платной парковки на Суворова

18.11.2019 15:59 7 732 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Чиновники опровергли запуск платной парковки на Суворова

Днём в понедельник, 18 ноября, в социальных сетях появилось несколько сообщений калужан о том, что на улице Суворова уже заработала платная парковка. Однако в городской управе эту информацию опровергли.

- Парковки запущены в тестовом режиме, - рассказал исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - Производилась наладка программного обеспечения. Об официальном запуске парковочного платного пространства на улице Суворова сообщим заблаговременно.

Ранее, напомним, городские власти собирались сделать парковку на Суворова платной с 1 ноября. Однако к этой дате не успели нанести разметку и поставить соответствующие знаки. Новая дата пока не называется. Сообщалось только, что это должно произойти до конца года.

Уважаемые читатели, а где ещё в Калуге нужна платная парковка? Пишите в комментариях!


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: авто платная парковка
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