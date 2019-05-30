10 паркоматов для улицы Суворова обойдутся в 7,3 миллиона

На днях на сайте госзакупок появилась документация для электронного аукциона по закупке паркоматов.

10 штук установят на улице Суворова. Максимальная цена контракта – 7,3 миллиона рублей. Согласно конкурсной документации, все паркоматы должны быть серо-синего цвета, с возможностью бесконтактной оплаты картами Мир, Мастеркард и Виза.

Также паркоматы должны поддерживать два языка: русский и английский. В стоимость контракта включен монтаж паркоматов.

Согласно договору, паркоматы должны быть установлены не позднее, чем через 35 дней после заключения контракта. Заявки принимаются до 10 июня, а сам аукцион состоится 14 числа. Таким образом ожидать появления новых платных парковок на улице Суворова стоит в конце июля начале августа.

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПАРКОМАТОВ.