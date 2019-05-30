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10 паркоматов для улицы Суворова обойдутся в 7,3 миллиона

30.05.2019 10:17 13 1407 Сергей ПЕТРОВ
10 паркоматов для улицы Суворова обойдутся в 7,3 миллиона

На днях на сайте госзакупок появилась документация для электронного аукциона по закупке паркоматов. 

10 штук установят на улице Суворова. Максимальная цена контракта – 7,3 миллиона рублей. Согласно конкурсной документации, все паркоматы должны быть серо-синего цвета, с возможностью бесконтактной оплаты картами Мир, Мастеркард и Виза.

Также паркоматы должны поддерживать два языка: русский и английский.  В стоимость контракта включен монтаж паркоматов. 

Согласно договору, паркоматы должны быть установлены не позднее, чем через 35 дней после заключения контракта. Заявки принимаются до 10 июня, а сам аукцион состоится 14 числа. Таким образом ожидать появления новых платных парковок на улице Суворова стоит в конце июля начале августа.

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПАРКОМАТОВ.

  1. Улица Суворова, в районе д. 21, слева
  2. Улица Суворова, в районе д. 48/50, справа
  3. Улица Суворова, в районе д. 69, слева
  4. Улица Суворова, в районе д. 95, слева
  5. Улица Суворова, в районе д. 115, слева
  6. Улица Суворова, в районе д. 121, слева
  7. Улица Суворова, в районе д.142, справа
  8. Улица Суворова, в районе д. 144, справа
  9. Улица Суворова, в районе д. 156, корп.2, справа
  10. Улица Суворова, в районе д. 160, справа


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: авто транспорт парковка
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