Две «Лады» жестко столкнулись в центре Калуги

Вечером в пятницу, 9 октября, на перекрестке улиц Марата и Достоевского в Калуге столкнулись два автомобиля «Лады». Один из водителей не уступил дорогу.

Точные обстоятельства ДТП ещё устанавливаются, однако по расположению авто можно сделать вывод, что водитель темной «Лады» двигался по Марата, а «Х-Рей» ехала по главной – по улице Достоевского.

На месте работают сотрудники ГИБДД, скорой и МЧС. Пока нет информации, пострадал ли кто-то из людей.

Движение на перекрестке затруднено из-за ДТП.

Асфальт в этом месте начало засасывать под землю

Напомним, недавно в Калуге предъявили обвинение предполагаемому виновнику ДТП с 11 машинами, которое произошло на перекрестке Достоевского и Марата. Эта авария попала на видео.