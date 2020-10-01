В Калуге предъявили обвинение виновнику аварии с 11 машинами

В декабре 2019 года на перекрёстке улиц Марата и Достоевского в Калуге произошла массовая авария. Разбитыми оказались 11 машин. В четверг, 1 октября, прокуратура Калужской области сообщила о завершении расследования уголовного дела.

Как установили следователи, 39-летний водитель грузовика «Мерседес» двигался по Марата с превышением скорости по обледенелому покрытию. На перекрёстке он не уступил дорогу легковой «Тойоте», протаранил этот автомобиль, а затем врезался в 10 припаркованных машин.

Водителю «Тойоты» причинён тяжкий вред здоровью, сообщает прокуратура.

В ближайшее время дело начнёт рассматривать суд. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

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