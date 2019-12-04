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Массовая авария в Калуге: грузовик разбил 10 легковушек

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 04.12.2019 12:15 4 704
Массовая авария в Калуге: грузовик разбил 10 легковушек

Около 10 утра в среду, 4 декабря, на перекрестке улиц Марата и Достоевского в Калуге произошла массовая авария.

Как рассказали нам очевидцы, водитель грузовика «Мерседес» ехал по Марата со стороны Дзержинского и на перекрестке по какой-то причине не уступил дорогу легковой «Тойоте». Большегруз протаранил «Тойоту» и продолжил ехать ещё около 40 метров, задевая другие припаркованные автомобили. Всего разбито 10 легковушек.

В больницу увезли водителя «Тойоты». Сын пострадавшего стал очевидцем событий и рассказал нам, что его отец поворачивал с Достоевского направо на Марата, когда в него врезался грузовик.

Точные данные по происшествию устанавливают сотрудники полиции.

Оранжевая «Лада» каким-то чудом не получила повреждений, хотя машины слева и справа от неё оказались разбиты.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 04.12.2019 12:15 4 704
Тэги: происшествие дтп фоторепортаж
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