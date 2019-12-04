Массовая авария в центре Калуги попала на видео

Как мы уже рассказывали, утром в среду, 4 декабря, на перекрестке улиц Марата и Достоевского в Калуге произошла массовая авария. ДТП попала на запись камер наблюдения. Видео опубликовали в телеграм-канале Сорок_А.

Судя по этим кадрам, водитель грузовика «Мерседес» ехал по Марата со стороны Дзержинского, а «Тойота» двигалась прямо по Достоевского со стороны Плеханова. Ранее, напомним, очевидцы рассказывали, что водитель легковушки поворачивал направо.

Грузовик затормозил лишь через несколько десятков метров, по дороге разбив 9 припаркованных машин.

В больницу увезли водителя «Тойоты».