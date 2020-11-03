Новый конкурс для калужских автолюбителей «Ласточка моя»

Время фотоконкурсов на kp40.ru продолжается. Две недели назад мы запустили конкурс «Калужские закоулки», а сегодня стартует соревнование для автолюбителей.

Условия нашего нового конкурса «Ласточка моя» просты. Присылайте фото своего автомобиля с описанием (марка, год выпуска) и кратким рассказом о нем.

Присланные фото мы выставим на всеобщее голосование и победитель получит от нас приз – сертификат на 1000 рублей в один из магазинов бытовой техники и электроники Калуги.

Фото принимаются с 2 по 22 ноября. Затем стартует голосование, которое продлится до 2 декабря. По итогам этого голосования мы озвучим имя победителя.

Присылать фото можно по электронной почте vi@kp.kaluga.ru. В теме письма обязательно укажите: «Ласточка моя».

Также можно оставлять фото в комментариях на наших страницах в соцсетях: