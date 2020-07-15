В Калуге на трёх улицах отключат электричество

В четверг, 16 июля, в Калуге отключат электричество в домах на трёх центральных улицах. Об этом сообщает городская управа.
Отключение электричества в Калуге 16 июля с 8:00 до 18:00:
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