В Калуге на трёх улицах отключат электричество

В четверг, 16 июля, в Калуге отключат электричество в домах на трёх центральных улицах. Об этом сообщает городская управа.

Отключение электричества в Калуге 16 июля с 8:00 до 18:00:

ул. Кирова, 59, 59 кор. 1, 57, 57б

ул. Суворова, 160 кор. 1, 160

пер. Теренинский, 6а.

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