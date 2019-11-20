Микрорайон «Хрустальный» превращается в мусорную свалку

Как мы рассказывали, уже несколько месяцев в микрорайоне «Хрустальный» существует проблема с вывозом мусора. Его не убирают неделями, в итоге образуются мусорные завалы.

Так как микрорайон молодой, и в него только въезжают люди, многие жители делают ремонт в своих квартирах. В итоге мусорные контейнеры забиты строительным мусором, а бытовые отходы просто некуда выкидывать.

Жители считают, что это происходит из-за того, что существующие мусорные площадки не соответствуют нормам. В частности, нет мест для сбора крупногабаритных отходов.

Городские власти Калуги говорят, что в микрорайоне установлено несколько контейнерных площадок.

- Вывоз мусора производится согласно графику, однако жители продолжают складировать строительный мусор в неположенном месте, - сообщает городская управа. - В адрес управляющей компании направлено обращение о рассмотрении вопроса по заключению договора со специализированной организацией на вывоз строительных отходов по данному адресу. Строительный мусор не относится к ТКО и не входит в зону ответственности исполнителя коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Его вывоз производится по отдельному договору с региональным оператором или иной специализированной компанией за дополнительную плату.

А обустроить новую контейнерную площадку с местом для сбора крупногабаритных отходов власти обещают, если появится дополнительное финансирование.

- Давайте скинемся на обустройство контейнерной площадки, - шутят жители микрорайона.

- Это ж не новый сквер около горуправы за 12 млн рублей, подождем, - реагируют на обещания властей калужане.

Уважаемые читатели, а вы сталкивались с подобными проблемами? Расскажите в комментариях!