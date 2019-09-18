Мусор на Хрустальной не могут вывезти уже три недели

На улице Хрустальной в Калуге рядом с известной своими совсем не заглубленными контейнерами площадкой ещё в начале сентября кто-то сбросил строительный мусор. С тех пор его никак не могут вывезти. О проблеме нам рассказала местная жительница Елена ДЕДУХ.
- Да, виноваты жильцы, свалившие изначально ночью туда строительный мусор, и управляющая компания «Заводская», которая не осуществляет контроль, - говорит калужанка. – Но мест для крупногабаритного мусора просто нет. И почему должны страдать при этом все остальные жители? Сколько ещё наблюдать эту красоту?
Громадный дом №44 к.4 на Хрустальной сдали в прошлом году. Сейчас в большей части квартир продолжаются ремонты. Однако большой контейнер для строительного мусора нигде не установлен.
На жалобы жителей в «Калужском региональном экологическом операторе» ответили, что не обязаны вывозить строительный мусор. Для утилизации обладатели таких отходов должны сами вызывать специализированный транспорт.
В управляющей компании в свою очередь заявляют, что ищут виновников.
- Естественно, нужны большие контейнеры, - отмечает Елена Дедух. - Как и были раньше. Рабочие выкидывают этот мусор ночью. Как за ними проследить?
А пока одни коммунальщики переводят стрелки на других, куча мусора продолжает расти.
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