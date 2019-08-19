Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Понедельник, 19 августа
$ 66.00 0.11
73.22 0.23
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Недвижимость и ЖКХ

Заглубленные контейнеры на Хрустальной оказались обычными

19.08.2019 14:59 6 565 Дмитрий Ивьев, Фото: пресс-служба правительства и Елены Дедух.
Заглубленные контейнеры на Хрустальной оказались обычными

На прошлой неделе пресс-служба правительства Калужской области сообщила об установке новых мусорных контейнеров заглубленного типа на улице Хрустальной. Однако местные жители сообщают, что емкости установлены просто на землю, ни о каком заглублении речи не идет.

- Мы, честно, сперва очень обрадовались! – пишет в Facebook Елена ДЕДУХ. - Ветер не будет разносить мусор по всему району, а благодаря «котловану», подземной части, они очень вместительны. Но при ближайшем, так сказать, изучении выяснилось, что заглубить-то их забыли. Работы по установке провели очень быстро. Или так и было задумано?! Установить прямо на асфальт. В чем тогда их смысл?

За комментариями мы обратились к представителю «Калужского регионального экологического оператора».

- Это наземные контейнеры, - пояснили в КРЭО. – У производителя есть разные типы контейнеров, с разной степенью заглубления, и, в том числе, и наземные.

А новости о заглубленных емкостях появились из-за ошибки пресс-службы.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: пресс-служба правительства и Елены Дедух.
Тэги: недвижимость жкх
Еще новости из рубрики «Недвижимость и ЖКХ»

В Калуге запретят строить дома выше 12 этажей 14.08.2019 16:01

Калужские чиновники рассказали, как обманутые дольщики получат квартиры 12.08.2019 16:11

Как остановить градостроительный беспредел 08.08.2019 21:30

15 миллиардов: в Калуге посчитали расходы на многодетных 23.07.2019 10:40

«Солнцеград» – жильё комфорт-класса 19.07.2019 13:50

Народные новости
554 7
AlenaLisova
956 7
АктивныйГражданин
5648 11
ФГН

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 6 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 23 августа, 18:00
День города Калуги 2019. Полная афиша
Калуга
ср 28 августа, 16:00
Приём экстрасенса Константина Гришина
Калуга
сб 24 августа, 12:00
Праздник: Первому в России музею бумаги 1 год!
Калужская область
сб 24 августа, 14:00
Цветочные мастер-классы в августе
Галантус и К

Для детей

вт 20 августа, 09:00
Благотворительная акция "Помоги собраться в школу"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
пт 23 августа, 19:00
Концертная программа «Город детства»
Гостиный двор
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок «Карусель сказок»
Центральный парк культуры и отдыха
сб 24 августа, 13:00
Буль-буль шоу тайм
Городской Досуговый центр

Концерты

чт 22 августа, 19:00
«Летний коктейль»
Гостиные ряды
пт 23 августа, 22:00
DJ Goring
PRO ART'S
пт 30 августа, 18:00
Театрализованный концерт "Любимому городу посвящается"
Турынинский Культурно-досуговый центр
пт 06 сентября, 19:00
Карл Дженкинс "Реквием"
Дом музыки

Кино

Дора и Затерянный город
Angry Birds 2 в кино
Король Лев
Форсаж: Хоббс и Шоу
Блоги компаний

ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

08 авг 2019 11:00
Новости компаний

Популярность платформы «ВТБ Мои Инвестиции» выросла в 4 раза

ВТБ Лизинг на четверть нарастил объемы нового бизнеса по автотранспорту

«Ростелеком» приступил к созданию системы весогабаритного контроля в Калужской области

ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Первый - дорога для машин
 551
Второй - зелёная зона
 452
Третий - и дорога, и зелёная зона
 577
У меня другой вариант, напишу в комментариях
 31
Всего проголосовало: 1611
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Новости партнеров

Как взять ипотеку на квартиру в Краснодаре

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

«Дакар-Авто» — официальный дилер грузовых автомобилей JAC (ДЖАК)

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.