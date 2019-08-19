Заглубленные контейнеры на Хрустальной оказались обычными

На прошлой неделе пресс-служба правительства Калужской области сообщила об установке новых мусорных контейнеров заглубленного типа на улице Хрустальной. Однако местные жители сообщают, что емкости установлены просто на землю, ни о каком заглублении речи не идет.
- Мы, честно, сперва очень обрадовались! – пишет в Facebook Елена ДЕДУХ. - Ветер не будет разносить мусор по всему району, а благодаря «котловану», подземной части, они очень вместительны. Но при ближайшем, так сказать, изучении выяснилось, что заглубить-то их забыли. Работы по установке провели очень быстро. Или так и было задумано?! Установить прямо на асфальт. В чем тогда их смысл?
За комментариями мы обратились к представителю «Калужского регионального экологического оператора».
- Это наземные контейнеры, - пояснили в КРЭО. – У производителя есть разные типы контейнеров, с разной степенью заглубления, и, в том числе, и наземные.
А новости о заглубленных емкостях появились из-за ошибки пресс-службы.
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