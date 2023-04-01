Стало известно, какие медали завоевали калужские спортсмены в марте

Март получился крайне успешным для калужских спортсменов.

Наши юные спортсмены смогли завоевать в дебютном сезоне бронзовые медали. На соревнованиях по волейболу и плаванию было не так многолюдно. Но в этих видах спорта у калужан традиционно множество наград.

Также порадовали и представители зимних видов спорта. Хоть и в марте, но лучше поздно, чем никогда.

Хоккеисты заслужили свои медали.

Бронзовые хоккеисты

Хоккей в 2023 году пока наделал больше всего шума в мире калужского спорта. Хотя год назад в это невозможно было поверить.

В свой первый сезон хоккейный клуб «Калуга» порадовал зрелищной игрой в Юниорской лиге. Команда в течение всего сезона шла в тройке призеров. А главное – собирала полные трибуны в дворце спорта «Центральный».

8 марта 3000 болельщиков в Калуге увидели победу своей любимой команды над рязанским ХК «Олимпийский». Уже на девятой минуте стартового периода первую шайбу в ворота гостей забросил калужанин Денис Ромадин.

По ходу встречи отличились также наши спортсмены Сергей Семёнов, Дмитрий Киселев, Егор Становов, Григорий Батареев и Данила Новиков. 6:1 – победа калужан в заключительном домашнем матче сезона. После такого успеха приятные новости сообщил губернатор региона Владислав Шапша, который присутствовал на матче.

- Создаем еще две команды: на базе спортшколы «Олимп» в Обнинске в дивизионе «Б» ЮХЛ и совместно с КГУ им. Циолковского команду для участия в Студенческой хоккейной лиге, - сказал губернатор.

Заключительный матч в первом сезоне наша команда проводила в Воронеже. Игра получилась для калужан неудачной. Подопечные Александра Кудинова выглядели не очень и уступили со счетом 0:3.

-Мы вышли перегоревшими на этот матч. Уступали команде Воронежа физически. Были уставшими. Пропустили обидный гол в раздевалку. Я после первого периода взбодрил ребят, - объяснил причины поражения главный тренер ХК «Калуга» Александр КУДИНОВ. – Второй период мы сыграли на равных. Были моменты опасные. Это ключевой момент был. Если бы забили, то спокойно зацепились бы. В третьем периоде была определенная установка. Мы её не выполнили.

В итоге калужские хоккеисты выиграли бронзовые медали своих первых серьезных соревнований в карьере.

Обнинские волейболисты вышли в финал с первого места.

«Обнинск» - победитель

В Майкопе в середине марта завершился 11 тур Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу. Прошли восемь матчей.

ВК «Обнинск», который представляет в этом турнире Калужскую область, набрал максимальное количество очков.

Наши спортсмены победили по два раза команду «Динамо-МГТУ» из Майкопа и волейболистов из Краснодарского края.

Таким образом, «Обнинск» занял первое место на предварительном этапе. Коллектив из Калужской области имеет все шансы, чтобы подняться в Высшую лигу «А». Для этого нужно не провалиться в двух турах финального этапа. Они пройдут в апреле. Вторая игровая неделя состоится в Обнинске.

Максим Сиволап с улыбкой выигрывает золотую медаль.

Порадовали успехами в марте и представители пляжного волейбола. В Анапе прошел стартовый этап Кубка России.

Волейболисты клуба «Обнинск» Максим Сиволап и Игорь Величко в полуфинале в трех сетах переиграли участников и призеров Олимпийских игр Вячеслава Красильникова («серебро» в 2020 году в Токио) и Константина Семенова – 2:1 (18:21, 21:19, 19:17).

В финале наши спортсмены оказались сильнее соперников из Анапы и Нового Уренгоя.

Второй этап Кубка России прошел в Архангельске. На этот раз Максим Сиволап и Игорь Величко выиграли бронзовые медали. А комплект серебряных наград также отправился в Обнинске. На песчаных кортах порадовали своей игрой Алексей Архипов и Дмитрий Веретюк.

Не забудем и про победы подрастающих волейболистов. В Обнинске завершилось первенство Центрального федерального округа. В соревнованиях участвовали девушки до 15 лет.

За медали боролись команды из Калужской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Тульской областей.

Первое место заняли хозяйки турнира.

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина выиграли золотые медали и завоевали путевку в финал первенства России.

Михаил Вековищев выиграл три золотые медали чемпионата ЦФО.

Плывем на пьедестал

В первом наукограде завершились чемпионат и первенство Центрального федерального округа по плаванию.

В спортивном комплексе «Олимп» прошел заключительный день соревнований.

На счету наших пловцов 13 золотых наград. По три медали наивысшего достоинства завоевали Михаил Вековищев и Дмитрий Савенко. Два «золота» у Полины Малаховой. По одной награде высшей пробы выиграли Владимир Башун, Анастасия Авдеева, Полина Иванушкина.

Также представители Калужской области стали лучшими в женской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. В составе нашей команды отличились Полина Малахова, Елена Давыдова, Виктория Макарова и Полина Хавкина.

Наша сборная стала сильнейшей в мужской комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Награды выиграли Дмитрий Савенко, Иван Кустов, Дмитрий Дорожевец и Антон Волошин.

Сборная Калужской области заняла вторую позицию в общекомандном зачете. Наши спортсмены завоевали 52 медали, из них 13 – золотые.

Лучше выступили только представители Московской области.

Полина Талалаева завоевала бронзовую награду чемпионата России.

А в Краснодаре завершился чемпионат России по спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «Плавание». За медали и путёвки в паралимпийскую сборную страны боролись 334 спортсмена из 41 субъекта России.

Калужскую область представляли воспитанники СШОР «Труд» Даниил Негода, Полина Талалаева, Таисия Павлова, Евгений Черников и Рустам Уразалиев.

В финальном заплыве калужанка Полина Талалаева на дистанции 50 метров баттерфляем завоевала бронзовую медаль.

Майя Якунина заняла четвертое место на чемпионате России.

Зимние виды

В Тюмени завершился национальный чемпионат по лыжным гонкам. На трассу в конце сезона вышли самые именитые спортсмены нашей страны.

Медали выигрывают такие олимпийские чемпионы и прославленные лыжники, как Наталья Непряева, Александр Большунов и Сергей Устюгов.

Не затерялась в этом сильнейшем составе спортсменов калужанка Майя Якунина.

Наша лыжница заняла восьмое место на 10-километровке свободным ходом и 15-километровым скиатлоне.

А в командном спринте Якунина остановилась в шаге от пьедестала победы. Майя заняла четвертое место.

Не отстают и калужские горнолыжники. Хотя откуда они взялись в нашем регионе доподлинно неизвестно.

На первенстве России по горнолыжному спорту, которое проходило в городе Елизово Камчатского края, 16-летний Дмитрий Чудный из Калуги выиграл серебро в скоростном спуске.

Чуть ранее в Южно-Сахалинске на этапе Кубка России отличился другой наш горнолыжник Александр Андриенко. Представляющий Калужскую область спортсмен в слаломе-гиганте занял первое место.

По сумме всех выступлений на этапах Кубка страны по слалому-гиганту Андриенко занял второе место.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.