Калужские спортивные итоги июня: пляжный сезон, олимпийская репетиция в Обнинске и новый вызов для «Калуги»

За месяц до старта Олимпийских игр спортивная жизнь ненадолго замирает. Путевки в Токио разыграны, а счастливые обладатели билетов в Японию имеют последнюю возможность проверить себя перед важнейшим турниром в карьере.

Пляжный сезон

Когда на улице такая жара, большинство людей отправляются на пляж. Воспитанницам обнинской спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина вне зависимости от погодных условий приходится львиную долю жизни проводить на песке. При этом показывая очень хорошие спортивные результаты.

В июне игроки клуба «Обнинск» Мария Бочарова и Мария Воронина могли, находясь еще в юниорском возрасте, отобраться на Олимпийские игры. Наши девушки в Нидерландах завоевали серебро Кубка Европы. Но этого не хватило для того, чтобы попасть в Токио.

- Надо делать правильные выводы из этого поражения. До следующих Олимпийских игр всего три года. Нужно сохранить настрой и продолжать прогрессировать, - сказал главный тренер молодежной сборной России и волейбольного клуба «Обнинск» Дмитрий Федотов.

В июне обнинские волейболисты продолжили успешно выступать на соревнованиях различного уровня. Дмитрий Хвостиков, Николай Киселев, Арина Ряжнова и Елизавета Губина выиграли первенство и чемпионат ЦФО. Также молодые девушки завоевали серебряные медали на этапе чемпионата России в Орле. Второе место заняли Елизавета Губина и Мария Бочарова.

Михаил Вековищев выиграл три медали финала Кубка России в Обнинске.

Олимпийская репетиция

В Обнинске прошел финал Кубка России по плаванию. Эти соревнования являлись последними для российских спортсменов перед Олимпийскими играми в Токио.

Калужские болельщики смогли увидеть лучших отечественных пловцов, в том числе призеров и победителей чемпионатов мира.

Порадовали своими выступлениями и спортсмены сборной нашего региона. Воспитанник обнинской школы олимпийского резерва «Олимп» Михаил Вековищев выиграл дистанции 100 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем. Также на счету многократного чемпиона мира «серебро» на 200-метровке кролем.

Анастасия Фесикова, для которой ближайшая Олимпиада станет уже четвёртой в карьере, в Обнинске завоевала две серебряные медали на дистанциях 50 и 100 метров на спине.

Соревнования по плаванию на Олимпийских играх в Токио стартуют 24 июля. На следующий день на старт предварительного заплыва на 100-метровке на спине выйдет Анастасия Фесикова. 29 июля начнет свое выступление в Японии Михаил Вековищев. Калужский пловец примет участие в заплывах на 100 метров баттерфляем.

Капитан калужан Юрий Дубровин готовится к новому сезону.

Новый вызов для «Калуги»

Футбольный клуб «Калуга» начнет новый сезон уже 18 июля в Курске. Перед стартом турнира генеральный директор «космонавтов» Олег Митрофанов рассказал об изменениях в составе. Еще больше перемен в отечественном футболе. И речь идет не об отставке Станислава Черчесова.

Больше нет Профессиональной футбольной лиги. «Калуга» и обнинский «Квант» будут выступать в турнире под названием ФНЛ-2. Соперники в большинстве своем остались все те же. А вот схема розыгрыша турнира сильно изменилась.

Итак, «Калуга» и «Квант» выступят в третьей группе. Она будет состоять из 22 команд. А клубы на первом этапе поделят на 2 подгруппы.

По итогам двухкругового турнира первые 6 команд каждой подгруппы объединятся в одну и проведут еще 12 туров, где и определится победитель.

«Кванту», как кажется, досталась подгруппа полегче. Тут все команды собраны из московского региона. Выделяется только «Саранск» и дубль хабаровского СКА.

А вот у «Калуги» легкой жизни на предварительном этапе точно не будет. Наверное, только молодежная команда воронежского «Факела» выглядит явным аутсайдером. Но и этому сопернику совсем недавно «космонавты» проигрывали. Также калужские болельщики смогут совершить вояж на Дальний Восток. В одной подгруппе с «космонавтами» оказались «Сахалин» и «Динамо-Владивосток».

Калужане добились шести побед в Орле.

Победа в Орле

Молодые калужские футболисты в этом сезоне продолжают радовать своими успехами. В Орле прошел зональный этап первенства России среди игроков 14-15 лет. В турнире приняли участие 10 команд из Калуги, Тулы, Смоленска и Брянска.



Воспитанники Дмитрия Головачёва из спортшколы «Калуга» добились победы во всех шести матчах, не пропустив ни одного гола. В финале они одолели команду Орла со счётом 1:0.

Лучшим вратарём турнира был признан калужанин Александр Тюмин. Сильнейшим футболистом – Александр Аникеенко.

Теперь калужане готовятся к финалу Спартакиады молодёжи России. Турнир пройдет в Тамбове.

Мария Попова выиграла серебро первенства России.

Редкие победы

Легкая атлетика – один из самых успешных видов спорта для Калужской области. На нашей земле воспитывали победителей и призеров Олимпийских игр. Однако в последние годы успехами легкоатлеты не радуют.

Зачастую на первенствах России в протоколах даже не найти имен и фамилий калужских спортсменов. Попросту некого везти нашим тренерам на такие серьезные соревнования.

Но успехи бывают. Хоть и связаны они всего с несколькими молодыми спортсменами.

В Уфе завершилось первенство страны среди атлетов до 20 лет. На дистанции 3000 метров с препятствиями калужанка Мария Попова завоевала серебряную медаль.

18-летняя спортсменка выступит на Спартакиаде молодёжи России, которая стартует 1 августа в Казани.