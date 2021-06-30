Олег Митрофанов - о химии в «Калуге», коронавирусе и готовности ответить за свои слова

Футбольный клуб «Калуга» завершил сезон на седьмом месте в турнирной таблице.

При этом подопечные Константина Дзуцева выдали весной рекордную серию из 9 матчей без поражений. Калужане на домашнем стадионе победили в пяти поединках подряд и радовали болельщиков результативной игрой.

Замахнутся ли «космонавты» в новом сезоне на выход в Футбольную национальную лигу?

На этот вопрос ответил генеральный директор клуба Олег МИТРОФАНОВ. Также он рассказал об изменениях в составе, подготовке молодых игроков и ближайших контрольных матчах команды с берегов Оки.

Константин Дзуцев продолжит тренировать калужан.

Тренер

- Олег Геннадьевич, начну с самого главного. Расскажите, кто же все-таки будет тренировать футбольный клуб «Калуга» в новом сезоне?

- Нашей командой продолжит руководить тренерский штаб во главе с Константином Дзуцевым.

- То есть никаких оснований к переходу Дзуцева в «Новосибирск» не было?

- Действительно, Константина Хазбиевича приглашали в «Новосибирск», но в итоге он остался в «Калуге». Для нашего клуба это очень хорошо. Ведь в противном случае пришлось бы строить команду с новым главным тренером. А времени на это практически нет.

- Называлась даже конкретная фамилия приемника Дзуцева – тренера «КАМАЗа» из Набережных Челнов Михаила Белова.

- Такая кандидатура, действительно, была. Мы этого не скрываем.

- Если завершать тренерскую тему, вы довольны тем, как работает Константин Дзуцев в «Калуге»?

- Я доволен, как работает весь тренерский штаб. Мы начали строить команду три года назад. До 2018 года в клубе менялось очень много футболистов. Сейчас это чехарда завершилась. Футболисты сыгрались, с полуслова понимают друг друга. Отсюда и результат в весенней части сезона.

Лучший бомбардир калужан Артем Яркин может покинуть команду.

Игроки

- Кто из игроков покинул футбольный клуб «Калуга» после окончания сезона?

- Мы расстались с семью игроками. Из основного состава потеря только одна, но существенная. Нападающий Артем Яркин сейчас находится на просмотре в клубе Футбольной национальной лиги. Но он еще может вернуться в «Калугу», где ему было комфортно.

Также клуб покинул Сергей Авагимян. Этот опытный игрок много нам помогал, забивал важные голы. Когда он переходил в нашу команду, у него было много предложений. Но Сергей выбрал «Калугу», за что мы ему и благодарны.

Весной Авагимян не часто попадал в основной состав. А сидеть на скамейке запасных в таком возрасте нет никакого смысла.

В новом сезоне болельщики не увидят в форме «Калуги» вратаря Дмитрия Вялова, Норика Мкртчяна, Абдурахмана Ахильгова и ряд молодых футболистов.

- Кто пополнит «Калугу»?

- Мы сейчас берем футболистов, которые нам реально помогут. То есть эти игроки присоединяться к нашей команде не для глубины состава. Они будут выше качеством.

- Фамилии до подписания контрактов вы не назовете. Но скажите, какого уровня эти футболисты, молодые или опытные?

- В основном это, конечно, молодые игроки. Они выступали за клубы ПФЛ, но уже сейчас привлекают к себе внимание из более высоких лиг.

- Несколько дней назад в Ульяновске прошел турнир «Переправа». Вы тоже присутствовали на матчах. Наверняка там были будущие новички «Калуги»?

- Конечно, не просто так я ездил в Ульяновск. Мы хотели, чтобы перспективные футболисты центра России базировались в Калуге. Тренерский штаб сборной возглавлял Константин Дзуцев. Потенциальные новички нашего клуба могли оценить условия, которые созданы в «Калуге», сравнить их со своими командами. Посмотрели на тренировочный процесс.

- Из возрастных футболистов будете кого-то приглашать?

- Зачем? У нас своих хватает. Мы сохранили всех лидеров.

Денис Романюк провел в чемпионате 23 матча и забил два гола.

Сезон

- В осенней части сезона «Калуга» не досчиталась большого количества очков. Почему?

- Нас сильно подкосил коронавирус. Нарушать санитарный регламент мы не стали. Для нас куда важнее здоровье наших футболистов, тренеров, сотрудников клуба. Кому нужны будут потом набранные очки, если кто-то из команды серьезно заболеет. Поэтому при первых же признаках заражения игроки отправлялись на карантин. Глубины состава нам осенью как раз и не хватило.

- Весной команда преобразилась. Клуб буквально ставил рекорды. Удалось провести девять матчей подряд без поражений, в пяти домашних играх были добыты победы. За счет чего произошло такое преображение?

- У футболистов есть такое понятие – химия. Вот эта химия в нашей команде, скорее всего, и произошла. Это случилось, наверное, после командного собрания перед поездкой в Саратов. Мы по-мужски поговорили с основными футболистами.

Как результат - с матча в Саратове начали играть один за всех и все за одного. Раньше такого никогда не было. Это самое впечатляющее преображение команды за всю историю футбольного клуба «Калуга».

- Раскрылись по-другому и молодые калужские футболисты. Лично для меня главным открытием был Денис Романюк. Есть ли интерес со стороны других клубов к нашим игрокам?

- По трем калужанам к нам обращались. Интересовались из клубов Футбольной национальной лиги и молодежных команд Премьер-лиги.

Директоры футбольных школ «Торпедо» и «Калуга» Эдуард Демин и Николай Сидоров всегда присутствуют на матчах главного клуба области.

Взаимодействие

- В последний раз мы с вами общались перед началом весенней части сезона. Тогда много уделили внимания отсутствию взаимодействия между футбольным клубом и спортивными школами областной столицы. Как дела обстоят сейчас?

- Та статья наделала много шума. Мне многие звонили, писали. Спрашивали, как мне не стыдно. Но я всегда готов ответить за свои слова.

С того времени ситуация сдвинулась с мертвой точки. Мы стали более плотно общаться с директорами школ «Торпедо» и «Калуга». Я еще раз повторю, что обижаться не на что. У нас просто не было футболистов с 1990 по 2002 год рождения. Целых 12 возрастов. Поэтому «Калуге» некуда было деваться, приглашали иногородних игроков. Не хотелось занимать последние места в турнирной таблице.

Недавно команда 2006 года рождения спортивной школы «Калуга» выиграла зональный этап Спартакиады России. 13 человек приглашают в ведущие академии России. Мы не можем им запретить уехать из Калуги. Но что их ждет там? Из 13 человек система может перемолоть всех, и мы просто потеряем талантливых футболистов. В Калуге же они будут возле своих семей, получат нормальное образование и шанс пробиться в профессиональный футбол.

На мой взгляд, это правильный путь для наших детей.

- Вы как-то ведете диалог с директором спортивной школы Николаем Сидоровым и тренером Дмитрием Головачевым?

- Мы сделали встречу с родителями футболистов 2006 года рождения. Она была полезна для всех. Клуб понимает, что он должен базироваться на местной молодежи. Более того, «Калуга» готова с перспективными 14-15-летними футболистами уже сейчас заключить профессиональные контракты.

В сентябре мы создадим юношескую сборную Калужской области. В нее войдут перспективные игроки спортивных школ нашего города.

- Из других районов области не будете привлекать детей?

- Мы будем рады и талантливым ребятам из районов.

- А из обнинского «Кванта»?

- Вероятнее всего нет. Там есть своя школа, свой клуб. Они работают и живут по своим принципам.

- Где будет выступать юношеская сборная?

- Осенью этого года мы начнем тренироваться. Попытаемся донести до ребят принципы игры нашей основной команды. Тренировать сборную будут два наставника старших возрастов школ «Калуга» и «Торпедо», а также Евгений Лосев.

Весной 2022 года эта команда начнет выступать в Третьем дивизионе. В Юношеской футбольной лиге мы играть пока не можем. В Третьем дивизионе попробуем получить необходимый опыт.

Калужане представили новую «космическую» форму.

Медиа

- Во втором дивизионе пресс-службы футбольных клубов не часто радуют своей активностью. Но «Калуга» в этом плане отличилась. Как оцените продвижение бренда клуба?

- Я всячески поддерживаю эту работу. И продолжаю подталкивать ребят, чтобы они не останавливались. Мы сделали клубный интернет-магазин и проект с игровыми футболками в космической теме. Надо дальше выходить на новый уровень.

- Хорошие продажи у «космических» футболок?

- Да, их активно покупают. Больше 100 уже продали, причем, не только в Калуге, но и далеко за ее пределами.

Многие клубы ПФЛ белой завистью завидуют нашим продвижением. В последнее время мы общались с представителями ведущих спортивных брендов мира по поводу производству наших игровых футболок. Значит, наша работа дошла даже до них. Хотят производить футболки «космического» дизайна и участвовать в других наших проектах.

В новом сезоне калужские футболисты попытаются оторваться от земли.

Задача на будущее

- Где команда будет готовиться к новому сезону?

- 29 июня у нас начались тренировочные сборы. Команда останется в Калуге. Будет жить в гостинице, тренироваться в двухразовом режиме. То есть это будут полноценные сборы, только в родном городе.

- Контрольные матчи планируются?

- Конечно. Начнем 3 июля в Москве матчем с «Родиной». А вторую игру проведем против «Чертаново».

- Какие задачи ставятся перед ФК «Калуга» на грядущий сезон?

- Мы сохранили команду. Костьми легли, чтобы футболисты никуда не уехали, сейчас еще сможем усилить состав. Как вы думаете, какие цели ставит ФК «Калуга»?

- Для решения больших задач необходима поддержка, партнеры, друзья. Как обстоят дела с финансирование клуба?

- Все нормально. Стабильно. Я с оптимизмом смотрю в будущее.