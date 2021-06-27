Не сегодня: как обнинских волейболисток остановили голландские болельщики на пути к Олимпиаде

До Олимпиады в Токио осталось уже меньше месяца. Многострадальные Игры, видимо, все-таки состоятся в Японии. На них, к сожалению, не выступят все лучшие российские спортсмены. Например, в легкой атлетике на старт соревнований выйдут только 10 представителей нашей страны. Да и сражаться за медали россияне будут без своего флага и гимна.

Но все-таки это Олимпийские игры. Мечта любого спортсмена, которая часто не сбывается. Даже если ты находишься от нее в пяти минутах.

Именно такой временной отрезок отделил спортсменов из Калужской области Марию Бочарову и Марию Воронину от выступления в Токио. Молодые игроки клуба «Обнинск» в Нидерландах уступили в финальном матче Кубка Европы по пляжному волейболу.

Финальный матчи в Нидерландах.

Молодость

Ворониной только 21 год, Бочаровой – и того меньше, 19. Но шли к этому шансу воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина очень долго.

Бочарова приехала в Обнинск шесть лет назад из Липецка. И стала постигать науку пляжной разновидности волейбола в современном спортивном центре наукограда. Воронина – коренная жительница Калужской области.

В 2015 году обе Маши попали в руки главного тренера молодежной сборной России Дмитрия Федотова.

Артем Ярзуткин и Олег Стояновский - первые в истории Калужской области чемпионы юношеских Олимпийских игр

Лучшие условия

Обнинск уже давно стал одним из главных центров пляжного волейбола в России. Медали и успешных воспитанников здесь буквально штампуют.

Еще до появления полноценного центра пляжного волейбола в Калужской области подготовили участниц Олимпийских игр Екатерину Хомякову и Анну Возакову. Вскоре золотые медали юношеской Олимпиады завоевали Артем Ярзуткин и Олег Стояновский.

В Обнинске нашли правильный рецепт взращивания новых чемпионов. Работать на современную спортивную базу пригласили главных тренеров взрослой и молодежной сборных Георгия Ряжнова и Дмитрия Федотова и Заслуженного тренера России Игоря Олефира. Все это сложилось с талантом и трудолюбием Бочаровой и Ворониной. И успех пришел очень быстро.

Наши Маши, как их называют болельщики во всем мире, выиграли на молодежном уровне все, что только было можно: золотые медали чемпионатов мира, Европы и юношеских Олимпийских игр. Были даже награды на взрослом уровне.

Владислав Шапша награждает тренеров, Марию Бочарову и Марию Воронину после победы на юношеской Олимпиаде в 2018 году.

Олимпийский год

В начале 2021 года Воронина пропустила несколько месяцев из-за травмы. Но уже в мае обнинские спортсменки вернулись в большой волейбол. Наши Маши выиграли чемпионат континента среди молодежи в Австрии.

Впереди была главная цель – Кубок Европы в Нидерландах, где разыгрывалась последняя путевка на Олимпийские игры.

И это ведь не чемпионат Старого Света по футболу, где российские футболисты проиграли вдрызг. При этом за миллионеров болела вся страна. В том числе и Калуга, где была обустроена зона массового просмотра матчей.

В следующий раз лучше собирать болельщиков и воспитанников школ региона на просмотр важнейших соревнований с участием сильнейших спортсменов нашей области. Помощь-то Бочаровой и Ворониной даже за сотни километров от Нидерландов очень пригодилась бы.

Мария Бочарова и Мария Воронина на Кубке Европы в Нидерландах.

Голландские трибуны

За четыре дня обнинские волейболистки сыграли пять матчей. Два финальных поединка пришлись на 26 июня. Соперники – хозяйки турнира из Нидерландов и полный стадион болельщиков.

Если в первом финальном поединке обнинские спортсменки разгромили противниц, то в «золотом» матче нашим Машам пришлось очень несладко. В решающем третьем сете обнинские волейболистки вели со счетом 8:3. Но голландские трибуны остановили Бочарову и Воронину. Да-да, не противницы, а именно сама обстановка, давление.

На стадионе в Нидерландах было громко, над площадкой витал дым, а выпивших изрядное количество пенного напитка местных болельщиков было уже не остановить. Тут бы помощь нашим Машим очень пригодилась.

К сожалению, Бочарова и Воронина уступили и отдали олимпийскую путевку, которая, по сути дела, была у них уже в руках.

- Наши волейболистки хорошо провели финал в Нидерландах. Имели преимущество в решающем сете, - сказал Дмитрий Федотов. – Но в концовке матче при своих болельщиках соперницы не сделали ошибок. На молодежном уровне проигрывающая команда остановилась бы. Здесь – взрослая игра. Маши не смогли справиться с давлением трибун, обстановкой. Но надо делать правильные выводы из этого поражения. До следующих Олимпийских игр всего три года. Нужно сохранить настрой и продолжать прогрессировать.

Not today – так написала в своем Инстаграме Мария Воронина. Действительно, не сегодня. И даже не завтра. Нашим молодым перспективным игрокам нужно время. Главное, чтобы они понимали: на этом жизнь не завершается. До следующей Олимпиады даже не четыре, а три года. А в Калужской области в них верят, как и во всей России. Ведь они наши, наши Маши.

Чемпион мира Олег Стояновский, который долгие годы выступал за Калужскую область, поборется за медали в Токио.

Токио-2021

В Токио Калужскую область представят пловцы Михаил Вековищев и Анастасия Фесикова и гребец Илья Кондратьев. Имеют шансы попасть на Паралимпийские игры спортсмены сборной нашего региона по голболу.

И все-таки Калужская область будет представлена в турнире по пляжному волейболу в Японии. В Обнинске смогли подготовить за олимпийский цикл самого молодого чемпиона мира в этом виде спорта. Олег Стояновский сейчас выступает за новоуренгойский «Факел», но одним из лучших волейболистов планеты он стал именно в Калужской области.

Уроженка первого наукограда Светлана Холомина выступит в женском турнире. Она совсем недавно перешла из клуба «Обнинск» в московское «Динамо». Но это мало что меняет.

Конечно, было бы приятнее болеть за четырех волейболистов, но и два – тоже очень неплохо.