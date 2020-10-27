Золотая лихорадка-2020: кто и сколько зарабатывает в Калуге на масках

Споры о полезности и нужности масок на лице в обществе продолжаются все эти ковидные месяцы. Ученые умы уже устали убеждать население в важности защитного барьера перед страшным коронообразным вирусом.

Правда, марлевый щит сепаратисты масочного режима по-прежнему не признают. «Намордники» надевать на свои неумолкающие рты они не собираются и готовы до последнего вздоха отстаивать свое право дышать полной грудью без всяких тряпочных посредников.

Однако большинство россиян под гнетом штрафных санкций все-таки заставили приобрести или самостоятельно изготовить средства защиты.

Повторенье мать ученья и окупаемости вложений

Во вторник, 27 октября, Роспотребнадзор выпустил «масочный» документ, который распространяется на всю Россию. Подробности здесь

Но и без этих ограничений к сегодняшнему дню значительная часть населения России в целом и Калужской области в частности перешла на карманно-масочный режим.

Самое время вспомнить, как весной 2020 года на волне дефицита масок некоторые предприимчивые граждане пытались осчастливить страждущих одноразовыми изделиями за 100 и более рублей. Не только в Калужской области, но и в мире вообще началось некое подобие золотой лихорадки на масочной основе.

Были нередки случаи, когда бизнесмены даже покупали станки по производству масок. В Калуге такой агрегат на «Авито» стоил около 8 миллионов рублей. И ведь очень даже возможно, что окупились вложения. А даже если не окупились, то есть все шансы сделать это осенью.

Памятуя о весеннем ажиотаже на маски, мы решили посмотреть, а что в Калуге творится с ценами на этот обязательный атрибут пандемии сейчас?

Для этого прошлись по сетевым продуктовым магазинам, аптекам, алкогольным супермаркетам и магазинам низких цен.

В сетевых продуктовых магазинах цены пляшут в определенных пределах.

Суррогаты

В Калуге в большинстве продуктовых сетевых магазинах маску, а если быть честным, ее суррогат в виде тоненькой вискозной салфетки с прорезями для ушей, предложат взять на кассе бесплатно. О качестве изделия номер один нашего времени речь, естественно, не идет.

А вот на стеллажах одного из сетевиков нормальную маску продают уже по цене 75 рублей за упаковку из 5 изделий. То есть по 15 рублей за штуку. Причем, это минимум.

На прилавках сетевых подуктовых магазинов можно встретить и упаковки по 50 штук за 1190 рублей, и по 10 штук за 300 рублей, и по 80 за одну, и по 79 за три.

В аптеках цены заметно скромнее. В одной сети за маску просили 10 рублей. В другой сети за упаковку из 5 масок брали полтинник, а вот за одну штуку - уже 12 рублей.

В магазинах низких цен стоимость одноразовой маски составляет столько же, сколько и в аптеках - 10 рублей.

Пьющие. Здоровые. Свои.

Но рекорды дешевизны принадлежат магазинам, где доля товаров без содержания энного количества градусов составляет менее 10 процентов.

Речь идет, конечно же, о сетевых алкогольных супермаркетах. Тут своего многоуважаемого покупателя готовы одарить защитой от коварного ковида по самым низким ценам в городе.

Маска в калужских алкомаркетах стоит всего 4 рубля!

Так сколько же среднестатистическому калужанину придется потратить среднестатистических денег на среднестатистическую защиту от коварного ковида в течение месяца?

Математика и шитье

Если носить маски для галочки, то, в принципе, и одной за четыре рубля хватит на полгода, а при должном желании и усердии, глядишь, и на год (без учета трат на мыло и расход воды по счетчику).

А если говорить серьезно, то одноразовую маску можно использовать только несколько часов.

- Одноразовые маки необходимо менять каждые 2-3 часа, а марлевые, классические, каждые 4-6 часов, - говорит заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ. - Если вы работаете один в кабинете, то маска может и не потребоваться, если же работаете в коллективе, то при 8-часовом рабочем дне, необходимо в среднем 3 маски.

Путем простых арифметических вычислений получается, что для защиты себя от ковида по уму, среднестатистическому калужанину необходим на месяц набор из 60 масок. А это около 900 рублей, если затариваться в продуктовом сетевике, 600 рублей при закупке в аптеке и всего 240 рублей в магазинах с горячительным.

Но можно поступить иначе - сделать маску собственными руками.

Наталья пошила маски всей семье.

- Сходила в магазин. Купила обрезки ткани, - делится своим опытом сотрудник нашей редакции Наталья ЧААДАЕВА. – Изготовление заняло двое суток. Выкройку я нашла в интернете. С помощью швейной машинки сделала 40 масок. Для себя, родственников и друзей. Потом, кстати, посчитала себестоимость. Получилось 17 рублей за штуку. А самое главное, что они многоразовые. Закинула в машинку или ручками постирала, и маски как новые.

Так что все в ваших руках, дорогие калужане. Ворчать в соцсетях про «намордники», соблюдать указания Роспотребнадзора для галочки, платить за маски магазинам и аптекам или помочь себе, сшив изделие своими руками, тут каждый решает сам.

Главное, берегите себя, своих близких и не болейте!

Уважаемые читатели, а вам во сколько обошлась ваша маска? Расскажите об этом в комментариях.