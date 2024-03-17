Что можно увидеть на выставке в Калуге, посвященной 90-летию Юрия Гагарина

В Калужском музее истории космонавтики открылась выставка, посвященная К 90-летию первого космонавта.

На выставке можно узнать интересные факты о Юрии Гагарине, увидеть раритетные фото, видео. Выставка масштабная, экспонатов много.

Затронуты все этапы жизни Гагарина: детство, учеба, легендарный космический полёт, всемирная слава, трагическая гибель и память о космонавте.

Гагарин родился в селе Клушино, в доме. Построенном руками его отца Алексея Ивановича.

«Это было потрясение»

Среди интересных экспонатов - подлинный бортовой журнал-планшет Юрия Гагарина, скафандр СК-1, газетные публикации и телеграммы рабочих коллективов, школьников с поздравлениями, подарки со всего мира.

Демонстрируется фильм о Гагарине, можно сесть и спокойно посмотреть в мини-кинозале. А ещё есть уголок, где сделана типичная комната советской квартиры со старым телевизором, на котором тоже идут исторические чёрно-белые кадры.

- Открытие выставки «Гагарин всех нас позвал в космос», для нас знаменательно, - говорит директор музея истории космонавтики Наталья АБАКУМОВА. - 9 марта Юрию Алексеевичу исполнилось бы 90 лет.

Но для всех нас он остался молодым. Его космическая улыбка до сих пор вдохновляет и будет вдохновлять не только наших соотечественников, но всех людей на планете.

Когда 12 апреля состоялся исторический полёт в космос, все газеты мира писали, что это самое главное событие ХХ века. Это было потрясение. На выставке представлены выдержки из газет, можно узнать, как реагировал мир. Юрий Гагарин всех позвал в космос. Всё началась с Гагарина.

Гагарин (второй ряд, третий слева) среди учащихся Гжатской школы, 5 класс.

Гагарин после занятий на центрифуге.

Дважды был в Калуге

13 июня 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин приезжал в Калугу. Он приземлился на самолете в Орешково, недалеко от Воротынска. И в наш город въехал на кабриолете «ЗиЛ-110». Его встречали толпы калужан.

Гагарин направился в парк Циолковского, возложил цветы к могиле учёного. Затем заложил первый камень в фундамент будущего музея истории космонавтики, положив под него пятак на удачу. Эта монета и мастерок хранятся в музее. Их тоже можно увидеть на выставке.

Гагарин тепло отзывался о нашем городе, он писал: «Еще в космосе я решил обязательно побывать в старинном русском городе Калуге - колыбели теории межзвездных полетов. И случай этот быстро представился - калужане пригласили на закладку нового музея своего знаменитого земляка К. Э. Циолковского».

Калужанин, военный летчик Валерий Антипин был знаком с Гагариным, он вспоминал: «Однажды мой товарищ, зная, что я интересуюсь космосом, предложил сходить на спортивную площадку, где будущие космонавты играли в волейбол. Ребята все были веселые, с хорошей выправкой, старшие лейтенанты.

В перерыве между соревнованиями познакомились. Я рассказал, что из Калуги, Гагарин оживился, стал расспрашивать про Циолковского. Я, наверное, первый, кто предложил Гагарину посетить город. Говорили о рыбалке, общих знакомых, но основной темы (космической) не касались, тогда было табу…

Второй раз я встретился с Гагариным, когда он приехал в Калугу 13 июня 1961 года. Мы на мотоцикле приехали на Калугу II, думали, что Гагарин приедет поездом, но потом узнали, что он прилетает в Воротынск, и помчали туда. С трудом я прорвался через охрану в первые ряды встречающих. Юрий кивнул, узнал меня, обнял, поцеловал.

Я поздравил его, спросил: «Как полет?» Он ответил: «Все нормально!» Потом сказал, что собирается на Родину съездить. Кортеж двинулся в Калугу, мы — за ним.

На площади Ленина был митинг, собрался весь город, народу пришло столько, что Гагарин забеспокоился о здоровье детей и пожилых, чтоб никто не пострадал, и попросил калужан успокоиться.

Меня Гагарин взял с собой на трибуну, после митинга договорились встретиться в Чкаловском. Гагарин дал мне букет роз, попросил подарить его моей маме и расписался на пачке «Беломора». Однако встретиться больше не получилось».

В первый приезд Гагарину не удалось посетить дом-музей Циолковского, поэтому 24 мая 1964 года он вновь приехал в Калугу с женой Валентиной и друзьями. Это уже был неофициальный визит.

Здесь он встретился с дочерью Циолковского Марией Константиновной, затем побывал на стройплощадке музея истории космонавтики и посетил дом-музей Циолковского. 0+

Выставка будет работать до 23 июня.