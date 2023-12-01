У крёстного Пушкина графа Воронцова было имение в Калужской губернии

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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275 лет назад родился Артемий иванович Воронцов - владелец имения Белкино, что на окраине Обнинска.

Из знатной семьи

Дворянский род Воронцовых старинный и знатный. Считается, что произошёл он от варяжского воина Шимона (Симона) Африкановича, который перебрался в Киев и стал служить князю Ярославу Мудрому. По преданию, с Шимоном связано основание Киево-Печерской лавры, куда тот сделал крупное пожертвование.

От Шимона произошли несколько дворянских родов, в том числе Воронцовы, Вельяминовы, Аксаковы.

Воронцовы на протяжении нескольких веков занимали высокие должности. Служили воеводами, стольниками, боярами.

Отец Артемия Воронцова – Иван Илларионович – был сенатором, камергером, президентом Вотчиной коллегии. Один дядя – Михаил Илларионович – государственным канцлером, другой дядя - Роман Илларионович – генерал-аншефом, сенатором, генерал-губернатором.

Артемий Воронцов родился в 1748 году (точная дата неизвестна), умер в 1813 году в возрасте 65 лет.

Перестроил усадьбу

Калужская усадьба Белкино досталась Воронцовым в 1741 году. До этого ей владели Долгогрукие, Годуновы. А первыми хозяевами были бояре Белкины.

Когда это имение перешло к Ивану Илларионовичу Воронцову, он построил там каменный дом, флигели, хозяйственные здания, церковь Бориса и Глеба.

Разбил красивый парк с каскадными рудами, посадил липы, а при въезде в усадьбу - берёзовую аллею, сделал два моста в тех местах, где трудно проехать. Но сам приезжал сюда только осенью на охоту.

После его смерти, усадьба перешла по наследству к его сыну Артемию Ивановичу, который тоже бывал в Белкино редко.

Про Артемия Воронцова известно, что он был хорошо образован, знал французский, латынь.

Как полагается в дворянских семьях, ещё в детстве был записан на военную службу, числился в конном полку, но потом перешел на придворную службу. Получил титул тайного советника, был сенатором и имел орден Святой Анны.

Однако потом Павел I уволил сенаторов, в том числе Артемия Воронцова, оставив им пожизненное жалование. И тогда Воронцов стал заниматься переводами.

Но денег не хватало. Артемию Ивановичу даже пришлось продать московскому губернатору графу Федору Ростопчину за 320 тысяч любимое родовое имение Вороново, которое получил в наследство от матери.

Белкино же он подарил дочери Анне на свадьбу.

Анна Воронцова вышла замуж за Бутурлина в 1813 году, в год смерти своего отца.

Новые владельцы

Женат Артемий Иванович был на дочери герольдмейстера, президента главного магистрата в Москве Прасковье Фёдоровне Квашниной-Самариной. Женщине спокойной и рассудительной.

Интересно, что Прасковья была родной сестрой прабабки Пушкина. С семьёй поэта у Воронцовых были хорошие отношения. Когда родился Александр Сергеевич Пушкин, его крестили в Елоховском Богоявленском соборе. Артемий Воронцов был крёстным, а крестной – бабушка поэта Ольга Васильевна Пушкина.

У самих Прасковьи и Артемия Воронцовых было четыре дочери: Мария, Анна, Екатерина и Прасковья и сын Алексей.

Когда дочь Анна вышла замуж за своего троюродного брата графа Дмитрия Петровича Бутурлина, в приданное ей отдали калужское имение.

Поговаривали, что свадьбу подстроили, чтобы поправить материальное положение семьи, так как Бутурлин был очень богат. И якобы венчание состоялось после того, как тетка невесты надавила на нерешительного жениха.

Современники писали: «Женитьба Бутурлина в 1793 году оказалась полнейшей неожиданностью для окружающих. Его невесте было всего шестнадцать лет, она продолжала играть потихоньку в куклы, и молодой супруг вынужден просить тещу оставить при ней пожилую француженку, переведенную из гувернанток в ранг компаньонки.

Тем не менее свадьба отмечалась очень торжественно, и в честь неё была сделана памятная надпись в церкви села Белкина под Боровском, где состоялось венчание. Бутурлин отметил это событие и хорошими французскими стихами, которые всю жизнь сочинял».

Дмитрий Бутурлин в Белкино выращивал экзотику.

Так как граф был невероятно богат, жил на широкую ногу и ни в чём себе не отказывал. Скупал картины и предметы искусства, устраивал оранжереи с экзотическими растениями, проводил физические опыты, увлекался фокусами и белой магией, собрал огромную библиотеку – 40 томов, особенно любил Вальтера и Руссо.

Писал стихи, в светских спектаклях играл на гитаре и пел романсы, рисовал карикатуры на знатных вельмож. Своё белье посылал стирать в Париж. Был набожным человеком, а в молодости - массоном.

Состоял на дворцовой службе сначала в коллегии иностранных дел, потом был директором Императорского Эрмитажа, но формально, особо не вникая в дела.

По характеру был мягким, нерешительным и доверчивым, но обожал пунктуальность. Даже знатные гости, если опаздывали хоть на минуту, их не пускали в дом Бутурлиных. А обедать Дмитрий Петрович предпочитал отдельно от семьи, чай пил только на веранде, на свежем воздухе.

Однажды чуть не разорился, попав под влияние афериста, который предложил ему сомнительную сделку. Сорвалась она благодаря жене Анне, которая, узнав об этом на балу в Воронеже, помешала мужу подписать документы.

В Белкино Бутурлин пел церкви, любил заниматься садоводством. Устроил в усадьбе две оранжереи, выращивал разную экзотику, например, лимоны и померанцевые деревья (горький апельсин). Весь 1812 год Бутурлины провели в своём калужском имении.

А в 1817-м, страдавший астмой Дмитрий Петрович, по совету врачей уехал с семьёй (у Бутурлиных было девять детей, но четверо умерли во младенчестве) в Италию. Белкино он сдал в аренду, а потом продал воронежскому помещику Наркизу Антоновичу Обнинскому.