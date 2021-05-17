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Главные новости в Калужской области 17 мая: вандалы, отключение воды и первый месяц музея

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.05.2021 19:00 0 382
Главные новости в Калужской области 17 мая: вандалы, отключение воды и первый месяц музея

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 17 мая.

Без воды в жару

18 мая в Калуге вновь обещают жаркий день. А северная часть города останется без воды из-за ремонтных работ на улице Байконурской. Рекомендуем жителям запастись сегодня. Полный список адресов, попадающих под отключение, смотрите здесь.

Первый месяц музея

Ровно месяц назад, 17 апреля, в Калуге открыли вторую очередь музея космонавтики. Заглянуть за ширму обновленного музея можно в репортаже, который мы сделали в день открытия. А в этот раз мы решили посмотреть, что же изменилось на территории вокруг музея? Насколько там комфортно горожанам и гостям Калуги?

Вандалы на танке

Вандалы осквернили памятник воинам Красной Армии на Московской площади. На танке закрасили красные звезды и фамилию Сталина. На постаменте нарисовали запрещенный нацистский символ. Власти обещают все быстро отмыть и найти виновников.

Спасение спустя три года

На прошлой неделе в Обнинске нашли живым 64-летнего мужчину, который пропал в 2018 году. В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» рассказали подробности. Волонтеры не только отыскали пенсионера, но и самостоятельно отвезли его к родным в Рязанскую область.

Семь дорог

В Калуге только разворачивается ремонт дорог, а уже стал известен список улиц на следующий год. В нем лишь семь позиций. Смотрите, кому обещают новый асфальт, в нашей новости.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.05.2021 19:00 0 382
Тэги: общество обзор новостей
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