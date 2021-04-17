Открыта вторая очередь музея космонавтики в Калуге

Долгожданное событие произошло в субботу, 17 апреля. Правда, пока музей работает не на всю мощность.

Объемы второй очеди музея космонавтики потрясают

Мы строили-строили и, наконец, достроили

Неожиданное столпотворение образовалась на входе в музей космонавтики ранним субботним утром. Посетителей здесь всегда хватает, но 17 апреля калужане и гости областной столицы атаковали вход в культурный объект. Объяснение всему этому ажиотажу достаточное простое. Пусть и без песен и плясок, торжественных речей и почетных гостей, но вторую очередь музея космонавтики открыли для посетителей.

- Вот это да, забабахали, - с такими словами вошла на территорию экспозиции второй очереди музея космонавтики одна из посетительниц. Удивляться, действительно, есть чему. Площадь выставки потрясает своими размерами.

И на все это культурное богатство высадился десант из калужан и гостей из Москвы, Брянска, Нижнего Новгорода и Московской области. В музее отмечают, что 17 апреля ждут не менее 5000 посетителей.

Первая организованная группа посетителей второй очереди музея космонавтики

Калуга космическая

Первая организованная экскурсия во второй очереди музея космонавтики стала исторической. За полтора часа группа из 20 человек смогла узнать во всех подробностях историю создания и тонкости работы станции «Мир», множества спутников и других космических аппаратов.

- Потрясающие эмоции. Даже в Москве такого нет. Хоть я там и живу. Очень понравились спутники, много оригиналов здесь представлено. Например, станция «Мир», - поделился эмоциями от посещения музей гость из Москвы Максим.

Базовый блок комбинированной двигательной установки космического корабля "СОЮЗ Т"

Обновленный музей космонавтики в Калуге должен стать примером для других подобных культурных объектов во всем мире. Такое экспертное мнение высказал исполнительный директор Ассоциация музеев космонавтики России Александр Марусев.

- Такого музея космонавтики еще не было. Это первый подобный культурный объект в мире. Калуга продолжается оставаться лидером в этом плане. Вторая очередь в Калуге станет образцом того, как должны развиваться подобные музеи, - отметил Александр МАРУСЕВ.

Константин Циолковский возвышается над экспозицией второй очереди музея космонавтики

500 экспонатов за 3 часа

Поход в калужский музей космонавтики теперь может затянуться на полдня. Причем, время это пронесется крайне незаметно. Изучая один экспонат за другим, посетители буквально погружаются в космический мир. А мультимедийные возможности нового музея этому только способствуют.

- Отличный музей. Очень большой, красивый. Чтобы его обойти, надо не меньше трех часов. Нравится современное наполнение музея. Всем советую посетить, - отметил еще один посетитель музея Вениамин.

Калужский музей космонавтики стал мультимедийным

Назад в детство

Подавляющее большинство калужан посещали музей космонавтики. Многие из них были здесь в далеком детстве. Правда, ностальгировать по прошлому музей попросту не дает. Захватывает в свои космические объятия и долгое время не отпускает.

- Последний раз я была здесь, наверное, в классе третьем. Очень здорово, современно. Все изменилось. Это место станет визитной карточкой Калуги. Мне сегодня уже друзья звонили, спрашивали, где я нахожусь. Теперь едут к нам, в музей космонавтики. Всем очень интересно посмотреть на этот объект, - сказала калужанка Марина.

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17 и 18 апреля вход в музей космонавтики будет стоить 400 рублей. В дальнейшем цена билета для взрослого вырастет до 450. Студенты и пенсионеры смогут посетить музей за 300 рублей. Вход для школьников и детей бесплатный.

Как отмечают в музее космонавтики, заказы на экскурсии в выходные дни уже расписаны до мая.