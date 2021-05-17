Что творится вокруг обновленного музея космонавтики Калуги через месяц после открытия

Ровно месяц назад, 17 апреля, в Калуге открыли вторую очередь музея космонавтики. Заглянуть за ширму обновленного музея можно в репортаже, который мы сделали в день открытия.

А в этот раз мы решили посмотреть, что же изменилось на территории вокруг музея? Насколько там комфортно горожанам и гостям Калуги?

Очередь за мороженым.

Ажиотаж вокруг музея так и не утихает. Наши читатели жаловались то на парковку, то на время работы музея. Например, до недавнего времени попасть на территорию сквера можно было лишь до 20:00, а в понедельник он и вовсе был закрыт.

Время работы сквера привязано ко времени работы музея.

И все-таки небольшие поблажки посетителям сделали. С 3 мая посещать территорию музея космонавтики можно с 9:00 и аж до 23:00. Однако по понедельникам прогуляться по скверу разрешили лишь до 18:00. Возможно, конечно, и это со временем изменится. Будем надеяться на это.

Работы на фонтане все еще идут полным ходом.

Обсерватория пока закрыта.

Вход как бы есть, но его нет.

Музей пока что работает не на полную мощность. Так, например, в сквере уже намечен еще один вход, но на табличке перед ним посетителей просят обойти с другой стороны и войти привычным способом через здание на улице Академика Королева.

В целом, создалось впечатление, что на территории музея космонавтики ограничительных табличек больше, чем экспонатов. Будем надеяться, это - временные трудности.

И вновь попасть внутрь невозможно.

Антенная система.

Пять тонн скалы.

Перетягивание каната.

Примечательно то, что на территории музея появилось обильное количество интерактивных экспонатов. Здесь посетителям дали возможность поэкспериментировать: что-то покрутить, где-то потянуть. Например, один из экспонатов представляет из себя многотонный камень на ножке, который можно поворачивать.

А чтобы гости не запутались, перед каждой такой экспозицией поставили стенд с инструкцией о том, что же делать с определенным экспонатом.

Шепчущая антенна, которая позволяет услышать посетителя в другой части музея.

Интерактивная зона пользуется популярностью.

- Очень нравится гулять с внуком в новом парке, - рассказывает Ирина Александровна. – В музее уже были два раза с момента открытия. Там все отлично сделали. Но, на мой взгляд, экспонатов не хватает. Конечно, я думаю, музей будет еще заполняться. А в сквере красиво и хорошо. Скажем так, до этого же вообще ничего не было.

Знакомая тарелка.

Вот этот экспонат ранее приземлялся на улице Ленина возле здания горуправы, а после новогодних праздников летающая тарелка отправилась сюда.

«Космическая колыбель».

Обойти музей с другой стороны нельзя – опять заперто.

С обратной стороны второе здание остеклили.

Видимо, здесь планируется мини-сад.

Обновлённая лестница.

Не так давно лестницу на склоне к музею космонавтики реконструировали. Кому-то из калужан такой дизайн понравился, кому-то – не очень. Но, во всяком случае, приятно осознавать, что город хотя бы пытаются благоустроить.

Пока что здесь красуется провал в никуда.

Работы по благоустройству склона в самом разгаре.

Обновленная набережная.

Возле набережной и музея можно оставить велосипед.

Машины также можно припарковать либо у набережной, либо перед музеем. Правда, во втором случае зачастую мест не хватает. Здесь уже были зафиксированы первые аварии, в том числе и с туристическим автобусом. Потенциально это вполне серьезная проблема и как власти будут ее решать, пока не понятно.

В целом над музеем космонавтики и, в особенности, над его второй очередью, потрудились на славу. Множество людей посещают новый сквер каждый день неспроста. Там действительно есть на что посмотреть в сравнении с тем, что тут было раньше.

Жаль только, что глазеть можно только в определенные часы и, главное, совсем непонятно, почему часы работы сквера у музея и парка Циолковского нельзя синхронизировать? Ведь в сознании калужан это фактически один объект и пространство вокруг музея космонавтики всегда воспринималось горожанами как продолжение парка. Так что единые часы работы для обоих мест отдыха - решение, которое напрашивается само собой.

Будем надеяться, что власти его все-таки примут.