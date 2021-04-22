В Калуге завершилась реконструкция лестницы от музея космонавтики к набережной Яченского водохранилища

В Калуге завершилась реконструкция лестницы от территории музея космонавтики к набережной Яченского водохранилища. В четверг, 22 апреля, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- В прошлом году был выполнен большой объем строительно-монтажных работ по укреплению склона, - пояснил он. - Завершена реконструкция лестницы, ведущей к набережной. Теперь набережная опять связана пешеходным маршрутом с Музеем космонавтики и парком Циолковского.

По словам Денисова, на набережной Яченского водохранилища идет подготовка к работам по благоустройству склона. Через неделю, когда грунт подсохнет, на объект выйдет подрядчик.

- Поручил обеспечить безопасность и удобство пешеходного маршрута на всем протяжении, качественно огородить территорию строительных работ, закрыть нижний ярус набережной для проезда авто- и мототранспорта, установить дополнительные урны на верхнем и нижнем променадах и чаще вывозить оттуда мусор, - заявил также Денисов. - Сам лично бываю там минимум раз в неделю, обычно на выходных, поэтому следить за исполнением буду тоже лично.

Напомним, обустройство склона над набережной обойдется примерно в 67 миллионов рублей. Ранее мы рассказывали, что там должно появиться. Работы обещают завершить к 1 августа.