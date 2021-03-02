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В Калуге объявлен конкурс на благоустройство склона под музеем космонавтики за 67 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.03.2021 11:18 13 1299
В Калуге объявлен конкурс на благоустройство склона под музеем космонавтики за 67 миллионов рублей

В понедельник, 1 марта, на госзакупках размещен конкурс по поиску подрядчика для благоустройства склона под новым зданием музея космонавтики. Начальная стоимость контракта – 67,5 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены до 1 августа 2021 года. А итоги конкурса комиссия подведет в конце марта.

На территории склона предусмотрено устройство пешеходной зоны с покрытием из гранитной высевки. Рядом с дорожками установят 57 фонарей. Откосы укрепят геотехническими матами.

В конкурсной документации также размещена концепция оформления склона:

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Участок проведения работ.

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Схема установки 57 фонарей.

калуга благоустройство склона музей космонавтики конкурс концепция

Вид на лестницу и пешеходные дорожки.

калуга благоустройство склона музей космонавтики конкурс концепция

Работы должны быть завершены до 1 августа 2021 года.

калуга благоустройство склона музей космонавтики конкурс концепция

Вид со склона на набережную Яченского водохранилища.

Напомним, открытие второй  очереди музея космонавтики в Калуге запланировано на 12 апреля 2021 года. В этот день будет праздноваться 60-летие первого полета в космос Юрия Гагарина.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.03.2021 11:18 13 1299
Тэги: благоустройство музей космонавтики
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