В Калуге объявлен конкурс на благоустройство склона под музеем космонавтики за 67 миллионов рублей

В понедельник, 1 марта, на госзакупках размещен конкурс по поиску подрядчика для благоустройства склона под новым зданием музея космонавтики. Начальная стоимость контракта – 67,5 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены до 1 августа 2021 года. А итоги конкурса комиссия подведет в конце марта.

На территории склона предусмотрено устройство пешеходной зоны с покрытием из гранитной высевки. Рядом с дорожками установят 57 фонарей. Откосы укрепят геотехническими матами.

В конкурсной документации также размещена концепция оформления склона:

Участок проведения работ.

Схема установки 57 фонарей.

Вид на лестницу и пешеходные дорожки.

Работы должны быть завершены до 1 августа 2021 года.

Вид со склона на набережную Яченского водохранилища.

Напомним, открытие второй очереди музея космонавтики в Калуге запланировано на 12 апреля 2021 года. В этот день будет праздноваться 60-летие первого полета в космос Юрия Гагарина.