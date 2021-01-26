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В Калуге строят обсерваторию между двумя зданиями музея космонавтики

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 26.01.2021 12:11 8 1054
В Калуге строят обсерваторию между двумя зданиями музея космонавтики

В Калуге продолжается устранение замечаний и уборка в новом здании музея истории космонавтики. Открытие второй очереди запланировано на 12 апреля. В понедельник, 25 января, на объекте побывал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

В настоящее время техническая готовность второй очереди музея составляет практически 100%, - отмечают в пресс-службе правительства. - Ведется устранение замечаний, работает клининговая компания. Строители заканчивают работы по шумоизоляции пяти залов, среди которых кинозал, конференц-зал и интерактивные залы.

По словам директора музея Натальи АБАКУМОВОЙ, с введением в эксплуатацию второй очереди музея можно будет говорить о развитии не только космического туризма, но и астрономического. Между старым и новым зданиями музея строится обсерватория, которая позволит наблюдать и исследовать объекты околоземного пространства и дальнего космоса. Калужане и гости города   получат возможность наблюдать за планетами и спутниками. Обсерватория рассчитана на группы в 25-30 экскурсантов. Директор пояснила, что «все оборудование высокого класса и не имеет аналогов в музеях России».

До открытия второй очереди музея осталось 2,5 месяца. Посмотрите, как там сейчас все выглядит:

Калуга вторая очередь музея космонавтики 2021 открытие

Калуга вторая очередь музея космонавтики 2021 открытие

Калуга вторая очередь музея космонавтики 2021 открытие

Калуга вторая очередь музея космонавтики 2021 открытие

Калуга вторая очередь музея космонавтики 2021 открытие

Калуга вторая очередь музея космонавтики 2021 открытие

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 26.01.2021 12:11 8 1054
Тэги: общество музей владислав шапша наталья абакумова
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