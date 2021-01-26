В Калуге строят обсерваторию между двумя зданиями музея космонавтики

В Калуге продолжается устранение замечаний и уборка в новом здании музея истории космонавтики. Открытие второй очереди запланировано на 12 апреля. В понедельник, 25 января, на объекте побывал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

В настоящее время техническая готовность второй очереди музея составляет практически 100%, - отмечают в пресс-службе правительства. - Ведется устранение замечаний, работает клининговая компания. Строители заканчивают работы по шумоизоляции пяти залов, среди которых кинозал, конференц-зал и интерактивные залы.

По словам директора музея Натальи АБАКУМОВОЙ, с введением в эксплуатацию второй очереди музея можно будет говорить о развитии не только космического туризма, но и астрономического. Между старым и новым зданиями музея строится обсерватория, которая позволит наблюдать и исследовать объекты околоземного пространства и дальнего космоса. Калужане и гости города получат возможность наблюдать за планетами и спутниками. Обсерватория рассчитана на группы в 25-30 экскурсантов. Директор пояснила, что «все оборудование высокого класса и не имеет аналогов в музеях России».

До открытия второй очереди музея осталось 2,5 месяца. Посмотрите, как там сейчас все выглядит: