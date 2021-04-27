В Калуге с 3 мая территорию музея космонавтики откроют для посетителей до 23:00

С 17 апреля в Калуге вторая очередь музея космонавтики принимает посетителей. Но доступ на территорию музея привязан к графику работы музея. На это калужане уже неоднократно жаловались в социальных сетях.

- Белый день, прекрасная погода! – написала в Facebook 26 апреля Елена Родина. - А сквер закрыт. Зачем его привязали к графику работы музея, не понятно? Бабушки и дети целуют ворота и уходят... Для кого сквер построили?

Сейчас попасть на территорию можно лишь со вторника по воскресенье с 9:00 до 20:00.

Сейчас на территорию можно попасть только в часы работы музея.

Но вскоре ситуация должна поменяться.

- Скоро ворота на территорию музея будут открыты в удобное для калужан время, - заверили 27 апреля в министерстве культуры Калужской области. - Сейчас музеем космонавтики прорабатывается возможность предоставления доступа в зону музейной экспозиции под открытым небом ежедневно в летнее время до 23:00, в том числе по понедельникам.

Городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ в свою очередь уточнил, что доступ на территорию до 23:00 будет действовать со следующего понедельника, 3 мая.