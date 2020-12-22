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В Калуге установили летающую тарелку в сквере на улице Ленина

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 22.12.2020 09:21 14 1373
В Калуге установили летающую тарелку в сквере на улице Ленина

Утром во вторник, 22 декабря, в сквере на улице Ленина в Калуге рядом с городской управой установили необычный экспонат – летающую тарелку.

На ней указано название – Pandora, модель – 2021, номер – RA1371UFO. Также на тарелке написали, что она отправится рейсом 13/71 (отсылка к 1371 году, который считается годом основания Калуги) по маршруту Калуга – Марс. О таком полете, напомним, в свое время мечтал Константин Циолковский: «Герои и смельчаки проложат первые воздушные тропы трассы Земля — орбита Луны, Земля — орбита Марса и еще далее: Москва — Луна, Калуга — Марс».

Сейчас рабочие продолжают монтаж освещения. На тарелку будут направлены прожекторы.

Летающая тарелка калуга новогодняя столица россии афиша

Летающая тарелка калуга новогодняя столица россии афиша

Тарелка в сквере на улице Ленина.

Ранее организаторы публиковали вот такую видеопрезентацию.

Вокруг сквера установили торговые павильоны, а также смонтировали деревянный помост рядом с ними.

В четверг, 24 декабря, в сквере на улице Ленина запланировано открытие новогодней ярмарки «Станция 1371». Начало – в 16:00. Она проработает до 7 января.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021» размещена здесь.

Летающая тарелка калуга новогодняя столица россии афиша

Сейчас рабочие монтируют освещение.

Насмотревшись на летающую тарелку в центре города, калужанам определенно захочется и других необычных впечатлений.

Что больше всего любят дети? Конечно же, когда родители на один день меняют правила, например, заказывают на обед горячую пиццу.

А если вы абонент Tele2, то такая затея будет еще и выгодной: в одной из калужских пиццерий вам подарят «Пепперони бекон» при заказе любой пиццы диаметром 36 см.

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Также в программе лояльности «Больше» Tele2 собраны десятки предложений от других партнеров. Рекомендуем посмотреть: может быть, это пригодится для других новогодних событий.

Летающая тарелка калуга новогодняя столица россии афиша

Для ярмарки смонтировали деревянные павильоны и помост.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 22.12.2020 09:21 14 1373
Тэги: новый год праздник фоторепортаж видео
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