В северной части Калуги массово отключат воду 18 мая

Во вторник, 18 мая, Калугу ждет массовое отключение воды. Об этом в понедельник сообщили в городской управе со ссылкой на информацию «Калугаоблводоканала».

Причина отключения – ремонтные работы у дома №9 по улице Байконурской.

Опубликован список районов, улиц и деревень, где не будет воды.

Отключение холодной воды в Калуге 18 мая 2021 года с 9:00 до 21:00:

мкрн. Северный,

мкрн. Канищево,

мкрн. Малиновка,

Швейцарская деревня,

Тимашово,

Лихун,

Ермолово,

часть ул. Тарутинская,

ул. Яновских,

ул. Солнечная,

ул. Михайловская,

ул. Сретенская,

пер. Сельский,

д. Волково,

д. Галкино.

В зону отключения попадут социально-значимые объекты:

котельные (ул. Нижняя Усадебная, д.41, ул.Новая, д.2, ул. Байконурская, д.11, ул. Ольговская, д.19а),

Поликлиника №6 (ул. Комсомольская, д.7),

Детский сад №102 (ул. Дорожная, д.33а),

Школа №35 (ул. Новая, д.1а),

Детский сад №74 (ул. Новая, д.3а),

Канищевский сельский культурно-досуговый центр (ул. Новая, д.1 к.2),

Школа №29 (ул. Центральная, д.13а),

Школа №51 (ул. Центральная, д.17а),

Детский сад №82 (ул. Тепличная, д.6а),

Детский сад №10 (ул. Губернская, д.25).

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - подчеркнули в горуправе.