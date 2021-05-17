В северной части Калуги массово отключат воду 18 мая
Во вторник, 18 мая, Калугу ждет массовое отключение воды. Об этом в понедельник сообщили в городской управе со ссылкой на информацию «Калугаоблводоканала».
Причина отключения – ремонтные работы у дома №9 по улице Байконурской.
Опубликован список районов, улиц и деревень, где не будет воды.
Отключение холодной воды в Калуге 18 мая 2021 года с 9:00 до 21:00:
- мкрн. Северный,
- мкрн. Канищево,
- мкрн. Малиновка,
- Швейцарская деревня,
- Тимашово,
- Лихун,
- Ермолово,
- часть ул. Тарутинская,
- ул. Яновских,
- ул. Солнечная,
- ул. Михайловская,
- ул. Сретенская,
- пер. Сельский,
- д. Волково,
- д. Галкино.
В зону отключения попадут социально-значимые объекты:
- котельные (ул. Нижняя Усадебная, д.41, ул.Новая, д.2, ул. Байконурская, д.11, ул. Ольговская, д.19а),
- Поликлиника №6 (ул. Комсомольская, д.7),
- Детский сад №102 (ул. Дорожная, д.33а),
- Школа №35 (ул. Новая, д.1а),
- Детский сад №74 (ул. Новая, д.3а),
- Канищевский сельский культурно-досуговый центр (ул. Новая, д.1 к.2),
- Школа №29 (ул. Центральная, д.13а),
- Школа №51 (ул. Центральная, д.17а),
- Детский сад №82 (ул. Тепличная, д.6а),
- Детский сад №10 (ул. Губернская, д.25).
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - подчеркнули в горуправе.
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