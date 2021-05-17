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В северной части Калуги массово отключат воду 18 мая

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.05.2021 09:07 0 2185
В северной части Калуги массово отключат воду 18 мая

Во вторник, 18 мая, Калугу ждет массовое отключение воды. Об этом в понедельник сообщили в городской управе со ссылкой на информацию «Калугаоблводоканала».

Причина отключения – ремонтные работы у дома №9 по улице Байконурской.

Опубликован список районов, улиц и деревень, где не будет воды.

Отключение холодной воды в Калуге 18 мая 2021 года с 9:00 до 21:00:

  • мкрн. Северный,
  • мкрн. Канищево,
  • мкрн. Малиновка,
  • Швейцарская деревня,
  • Тимашово,
  • Лихун,
  • Ермолово,
  • часть ул. Тарутинская,
  • ул. Яновских,
  • ул. Солнечная,
  • ул. Михайловская,
  • ул. Сретенская,
  • пер. Сельский,
  • д. Волково,
  • д. Галкино.

В зону отключения попадут социально-значимые объекты:

  • котельные (ул. Нижняя Усадебная, д.41, ул.Новая, д.2, ул. Байконурская, д.11, ул. Ольговская, д.19а),
  • Поликлиника №6 (ул. Комсомольская, д.7),
  • Детский сад №102 (ул. Дорожная, д.33а),
  • Школа №35 (ул. Новая, д.1а),
  • Детский сад №74 (ул. Новая, д.3а),
  • Канищевский сельский культурно-досуговый центр (ул. Новая, д.1 к.2),
  • Школа №29 (ул. Центральная, д.13а),
  • Школа №51 (ул. Центральная, д.17а),
  • Детский сад №82 (ул. Тепличная, д.6а),
  • Детский сад №10 (ул. Губернская, д.25).

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - подчеркнули в горуправе.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.05.2021 09:07 0 2185
Тэги: жкх комуналка
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