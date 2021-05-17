Калужские волонтеры рассказали о чудесном спасении мужчины

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в Обнинске нашли живым 64-летнего мужчину, который пропал в 2018 году. В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» рассказали подробности.

- Все началось со звонка нашего поисковика Тимофея на горячую линию отряда «Лиза Алерт», - пояснили волонтеры. - В кафе «Клен» города Обнинска зашел пожилой мужчина, где находится - не понимает, утверждает, что он из Рязанской области, документов с собой нет. Налицо признаки деменции. Называет себя Гребцов (?) Константин Егорович, но неуверенно. Тут же получаем фото. Копаемся в своей базе, отправляем в дежурную часть Обнинска, проверяют. Проверять в таких случаях надо не только по фамилии, которую называет человек, нужно просмотреть еще ряд созвучных фамилий. От сотрудника полиции приходит ответ, что есть пропавший с таким же именем и отчеством, но только фамилия его – Кривцов. Это очень важная информация для нас, вбиваем у себя в систему полное ФИО - и поразительно! Он пропал в Рязанской области, да, но только в 2018 году! Какое счастье! Это тот редкий момент, когда случается такая находка. Сообщаем заявителю и нашим рязанским поисковикам прекрасную новость, обдумываем варианты как переправить деда в Рязань, созваниваемся с Тимофеем, а дед исчезает. Ребята на месте срочно просматривают камеры наружного наблюдения, видят, как дед бодрым шагом удаляется за поворотом. Поиски деда по горячим следам успехом не увенчались, скорее всего, его напугало столь пристальное внимание к его персоне и он спрятался.

После этого волонтеры «Лиза Алерт» объявили о поисках мужчины в Обнинске.

- Его видели в определенных местах города, то на Маркса, то Аксенова, то на АЗС на Киевском шоссе, - рассказали в отряде. - Становится понятен примерный маршрут его перемещений. И тут звонок от Виталия, который сообщил, что вот прям сейчас он стоит на Киевском шоссе около нашего бодро сбежавшего деда. Запрашиваем в чате свободный экипаж, ближайший к этому адресу. Готовы стартовать Сюз и Евген, через 10 минут будут на месте, чему мы несказанно рады всем составом инфоргов. Ребята приезжают достаточно быстро, забирают деда и организовывают телефонную связь с братом, который его ищет все эти годы. Дедушка очень хочет домой. Продолжаем работу по заявке. Вызываем полицию Обнинска через 112, дед в розыске как без вести пропавший, это обязательная процедура, параллельно сообщаем сотруднику полиции в Рязани о нашей внезапной находке, состыковываем сотрудников Калужской и Рязанской областей. К этому времени приезжает наряд полиции (ребят, пожалуйста, будьте чуть вежливее, мы же к вам обращаемся не из-за нашей прихоти, а потому что есть ФЗ РФ «О полиции» и мы понимаем, что именно вы можете помочь), деда перевозят в дежурную часть, и уже там немного выдыхаем.

Констанин Кривцов со своей сестрой-близнецом.

Позже выяснилось, что в этот же день из Рязанской области за пенсионером никто приехать не сможет. На такси волонтеры побоялись отправлять мужчину.

- Тут Сюз и Евген, которые за три часа общения почти сроднились с Константином Егоровичем, принимают решение везти деда самостоятельно, - сообщили в «Лиза Алерт». - Это означает, что он будет доставлен четко по инструкции и все сложится как надо. Инфорги тихо ликуют. Свидетельства продолжают поступать, так мы узнаем про то, как дед попрошайничал на заправке, как его туда привозили и забирали цыгане, что его многие знают, что уже пытались помочь, и многие другие подробности жизни человека. Хорошо, что более двух лет скитаний и невозможности вернуться домой так удачно были завершены. В дороге дедушка все время спрашивал, скоро ли доедут, он очень хотел домой. Спустя 4,5 часа пути Кривцов Константин Егорович был доставлен в Рязанскую область, где его встретила сестра-близнец.