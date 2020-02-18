Сбившая ребёнка жена священника рассказала, почему уехала с места аварии

В пятницу, 14 февраля, 10-летнюю девочку, которую сбили в селе Дворцы, выписали из больницы. Впереди – долгая реабилитация. Ребёнку предстоит носить корсет, через пару месяцев вновь ложиться в областную больницу в Калуге на обследование. Сейчас родители переводят девочку на домашнее обучение.

Напомним, что это происшествие стало резонансным, потому что ребёнка сбила жена священника и, как говорят пострадавшие, не оказав помощи, уехала.

- Она вышла из машины, помогла нам подняться, - рассказывает мама пострадавшей девочки Юлия ОГРОМОВА. - Спросила, всё ли в порядке. А потом, сказав, что её ждут дети, уехала. Она сказала: «Мы помолимся за вас!».

Юлия с дочкой на месте аварии.

Это произошло 30 января в 16:30. Юлия вместе с двумя дочерьми – десятилетней и трёхлетней – шла домой.

- Этот день с самого начала не задался, - вспоминает Юлия. - С утра у меня не завелась машина. Старшая дочка захотела вместе со мной из садика забрать младшую. На улице было очень скользко. Падал снег. Мы повернули к дому, и в этот момент за какую-то долю секунды я увидела, что на нас летит машина, а потом я почувствовала удар.

Семья шла по краю обочины – впереди санки с трёхлетней крошкой, которые толкала Юлия, сзади – 10-летняя Кристина.

- Основной удар пришёлся на Кристину, младшая девочка отделалась испугом. Хорошо, что я её пристегнула к санкам, - добавляет Юлия. – Каким-то чудом машина сумела вырулить. Иначе вместе с ней мы бы улетели в кювет. Из автомобиля вышла женщина. У нас все её знают, жена местного батюшки. Помогла подняться, спросила: «Всё в порядке?».

Не успела Юлия опомниться, как автомобиль скрылся. В этот момент старшая девочка стала жаловаться: когда она делает вдох, то чувствует боли в спине.

- Ждать скорую, стоя на обочине, пока нас ещё кто-нибудь не сбил, я не стала, спросила у ребёнка, сможет ли она дойти до дома. Потихоньку дошли. Это почти 2,5 км. Я позвонила мужу, он мигом приехал и отвёз нас в травмпункт, - говорит мама пострадавшей девочки.

До последнего родители надеялись, что у ребёнка просто синяки и ссадины. Но оказался компрессионный перелом позвоночника.

- Я врачу говорю: «Как же так? Она же ходит, пробует скакать?» Он мне объяснил, что это особенность детского организма, взрослый бы в такой ситуации уже бы взвыл, - рассказывает Юлия.

Пострадавшая девочка.

Теперь Кристине не то что скакать, сидеть нельзя.

Отец девочки сам позвонил женщине, которая сбила его ребёнка. На место ДТП приезжали и сотрудники ГИБДД.

От помощи пострадавшей виновница ДТП не отказывается. Она оплатила девочке корсет.

- Помогаем. Каждый раз звоним, спрашиваем. В ГИБДД им сказали, что сразу надо было остановить, сразу зафиксировать дело, - объясняла, почему оставила место ДТП «Пятому каналу» Алёна БЫЧКУНОВА. - Мы, конечно же, не знали с женщиной. Мы с ней поговорили. Она сказала: «Всё нормально, мы пойдём». И я тоже, убедившись, что всё хорошо, они идут. Всё нормально.

- Она в слезах мужу моему звонила, сказала: «Я больше за руль никогда не сяду!», - говорит мама пострадавшей девочки.

Напомним, что в епархии сказали, что это рядовой случай, что пострадавшие в больницу не обращались, также они уверены, что эту историю используют для травли церкви.

ГИБДД проводит проверку, обстоятельств ДТП, в котором пострадали двое детей, устанавливают и следователи.