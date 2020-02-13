Епархия прокомментировала ДТП с женой священника

Как мы уже рассказывали, в селе Дворцы под Калугой 30 января 33-летняя женщина за рулём «Лады» сбила 11-летнюю девочку, которая шла по обочине вместе с матерью. Родственники пострадавших пешеходов сообщили kp40, что за рулём «Лады» была жена местного священника.

В четверг, 13 февраля, ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы Калужской епархии протодиакон Сергий Комаров. Его мнение приводит агентство «РИА Новости».

- Пишут очень много неправды, - заявил он. - То, что это жена священника была, эту информацию я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, официально в сводке УВД не предоставляют фамилию. Очень жалко, что эту историю используют для травли церкви.

Он уточнил, что связывался с полицией по этому вопросу, по его данным, это рядовой случай, серьезных повреждений у ребёнка не было.

- Насколько мне сказали в управлении, участник ДТП не покидал место происшествия, не было претензий, поэтому люди разошлись, - цитирует представителя церкви «РИА Новости». - Пострадавшие своим ходом добрались до дома и в больницу не обращались. Когда предложили помощь, они от этой помощи отказались.

Протодиакон заметил, что о ДТП «вспомнили через 10-12 дней», предположив, что к истории искусственно пытаются привлечь внимание.

Ранее, напомним, в УМВД по Калужской области рассказывали, что водитель с места происшествия скрылась. Об этом же 13 февраля сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета. При этом в СК отмечают, что в ДТП пострадали женщина с двумя детьми.

Родственники пострадавших рассказали нам, что у одной из девочек повреждён позвоночник. Её должны выписать из больницы только к концу этой недели.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.